Mundial Femenino: Luz verde para Linda Caicedo ante Marruecos tras buen resultado en el holter

La talentosa Leicy Santos regresaría al once titular para enfrentar a Marruecos para buscar aprovechar las vulnerabilidades defensivas del equipo africano. La jugadora del Atlético de Madrid habló en rueda de prensa y dejó claro que Colombia quiere pelear por el título.

La mediocampista resaltó la importancia de ganar y muestra su confianza en el juego creativo y defensivo que han venido desarrollando en este Mundial: “soy una jugadora que intenta buscar creatividad del equipo, que fluya con el manejo de tiempos, y soy consciente que todas tenemos que defender. Esto es lo que exige un Mundial y me encuentro bien para volver a dar lo mejor de mi. Ante Alemania me fue bien y que ojalá se nos de esta vez mostrando ímpetu y así salir a ganar ante Marruecos”.

Marruecos no será un rival fácil, pues han demostrado evolución y cohesión como equipo. Con un estilo de juego físico y táctico, han sorprendido a más de uno al aprovechar las debilidades en la retaguardia de sus oponentes, algo de lo que son conscientes en el equipo dirigido por Nelson Abadía: “Triangulan bien y aprovechan la espalda de la defensa. Tenemos que mostrar el fútbol que ha venido trabajando Colombia”.

“El equipo tiene un foco y objetivo específico. Eso no nos permite manejar tanta euforia. Al día siguiente de la victoria ante Alemania ya pensábamos en Marruecos, el equipo sabe y es consciente de que si no validamos el triunfo ante Alemania mañana no tiene sentido. Queremos jugar 7 finales y lo más importante es vivirlo de esa manera”, afirmó Leicy.