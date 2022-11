Mundial Qatar 2022: así van las cuentas de los equipos para clasificar

Este viernes, 25 de noviembre, inició la fecha dos del Mundial de Qatar, con los partidos entre Gales e Irán, Qatar frente a Senegal, Países Bajos contra Ecuador e Inglaterra y Estados Unidos, válidos por el grupo A y B de la competición.

En ese orden de ideas, el primer equipo en quedar eliminado fue el anfitrión, ya que el conjunto dirigido por el español Félix Sánchez cayó derrotado tres goles a uno con Senegal. Por su parte, Países Bajos y Ecuador empataron por la mínima diferencia, razón por la cual el juego entre sudamericanos y africanos define a uno de los clasificados.

Los dirigidos por Gustavo Alfaro con solo el empate asegurarán su presencia a los octavos de final, sin embargo, los senegaleses de conseguir la victoria podrían pasar en la primera posición del grupo A. Por otra parte, Países Bajos con solo la victoria y el empate podrán clasificar.

Por su parte, Gales quedó a puertas de la eliminación, ya que perdió con Irán dos goles a cero, motivo por el cual el conjunto dirigido por Carlos Queiroz de derrotar a Estados Unidos la siguiente fecha obtendrá su cupo, no obstante, si los norteamericanos consiguen la victoria dejará sin opciones a Irán. Inglaterra solo debe ganar o empatar para clasificar.

Ahora bien, el grupo C es uno de los más complejos hasta el momento, ya que si Argentina pierde con México no tendrá chances de clasificar, sin embargo, de ganar, los dirigidos por Gerardo el ‘Tata’ Martino no tendrán su clasificación directa. En cambio, si Arabia Saudita vence a Polonia será el primer clasificado del mencionado grupo; Polonia, por su parte, no le sirve la derrota.

Asimismo, quien tiene más chances de clasificar por el grupo D es Francia, ya que de vencer a Dinamarca llegará a seis puntos. Por su parte, Australia, después de perder contra Túnez le dirá adiós a la Copa del Mundo. No obstante, de empatar, ganar o perder, Túnez y Dinamarca podrán clasificarse en la última fecha.

Por otra parte, el grupo E es uno de los más emocionantes de la competición, debido a que España de conseguir la victoria el próximo domingo 27 de noviembre, solo podrá clasificarse si Costa Rica vence a Japón. Sin embargo, una hipotética victoria de España eliminará directamente a Alemania. Japón de ganarle al equipo de Luis Fernando Suárez y de perder España será el gran clasificado a los octavos de final.

Del grupo F el primer clasificado podría ser Bélgica, ya que solo debe ganar su partido contra Marruecos. Canadá si llegar a perder con Croacia, se despedirá de la competencia. El conjunto africano y europeo de ganar, perder o empatar no estarán eliminados ni clasificados en la segunda fecha.

De igual manera, si Brasil le gana a Suiza podrá clasificarse solamente si Camerún no vence a Serbia. No obstante, Serbia quedaría eliminado si pierde y Brasil le gana a Suiza. En cambio, si gana Suiza y Serbia no vence a Camerún, el primer clasificado será el conjunto de Xherdan Shaquiri. Un empate del grupo G dejará a todos los equipos con opciones.

Finalmente, del grupo H una victoria de Portugal los clasificará directamente a la siguiente ronda. Mientras que una derrota de Ghana contra Corea del Sur lo dejará eliminados. Uruguay y Corea no importa el resultado, podrán clasificarse en la última jornada.

¿Cómo va la tabla de posiciones?

Grupo A

Países Bajos 4 pts.

Ecuador 4 pts.

Senegal 3 pts.

Qatar 0 pts.

Grupo B

Inglaterra 4 pts.

Irán 3 pts.

Estados Unidos 2 pts.

Gales 1 pts.

Grupo C

Arabia Saudita 3 pts.

Polonia 1 pts.

México 1 pts.

Argentina 0 pts.

Grupo D

Francia 3 pts.

Túnez 1 pts.

Dinamarca 1 pts.

Australia 0 pts.

Grupo E

España 3 pts.

Japón 3 pts.

Alemania 0 pts.

Costa Rica 0 pts.

Grupo F

Bélgica 3 pts.

Croacia 1 pts.

Marruecos 1 pts.

Canadá 0 pts.

Grupo G

Brasil 3 pts.

Suiza 3 pts.

Camerún 0 pts.

Serbia 0 pts.

Grupo H