“Nacional me salvó la vida”: emotivas palabras de Sebastián Gómez tras ganar el clásico

Este jueves se disputó uno de los partidos más importantes del fútbol profesional colombiano: el clásico de Antioquia. Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentaron en el Atanasio Girardot una vez más, siendo en duelo número 326 entre ambos equipos.

Cabe recordar que este partido fue válido por la jornada 18 de la Liga BetPlay e inicialmente debía disputarse a mitad de mes, para cumplir así con la programación de la Dimayor. Pero como coincidía con las fechas de los conciertos de Daddy Yankee (15, 16 y 17 de octubre), el máximo ente del FPC decidió modificar la fecha.

En cuanto al juego, Medellín comenzó metiendo presión al irse arriba en el marcador a los cinco minutos del pitazo inicial por intermedio de Luciano Pons. Pero la celebración no duró mucho, ya que Nacional, que auspiciaba como local, le dio vuelta al encuentro gracias a las anotaciones de Sebastián Gómez (38′) y Nelson Palacio (44′).

De esta manera, el conjunto verdolaga se fue al descanso con el marcador a su favor y con la obligación de mantenerlo así en los segundos 45 minutos.

En la segunda mitad, Sebastián Gómez y Nelson Palacio volvieron a ser protagonistas, pero esta vez el segundo asistió al primero para que el capitán extendiera la victoria sobre los 61 minutos de juego. Pese al gol de Vladimir Hernández al 89′, Independiente Medellín no pudo hacer mucho más para evitar que Atlético Nacional se quedará con el clásico antioqueño.

Al término del partido, el técnico Pedro Sarmiento salió acompañado de Gómez para atender a los medios de comunicación. Así como en el cancha, el mediocampista de 26 años se robó toda la atención en la rueda de prensa con unas de sus declaraciones.

En una de sus intervenciones, el volante nacido en Girardota, Antioquia, expresó que “está muy bien rodeado de grandes personas y excelentes futbolistas”. Además indicó que en el conjunto verdolaga los jugadores tiene muchas facilidades para crecer profesionalmente.

“Nosotros tenemos todas las herramientas para ser mejores jugadores, con todo lo que Nacional nos brinda, nos ofrece y nos pone a la mano”.

En ese momento dijo unas emotivas palabras que llenaron de orgullo a los hinchas del cuadro verde de la capital de Antioquia. “Siempre lo he dicho, Nacional me salvó la vida y la mejor manera de retribuirle es no ahorrándose una gota de sudor”.

También aseguró que tiene “un equipo para ser campeón otra vez”, como sucedió a mitad de año en el Torneo Apertura 2022.

Ahora, siguiendo con la programación de la Liga BetPlay II-2022, Atlético Nacional recibirá este domingo a Águilas Doradas e Independiente Medellín visitará el lunes al Unión Magdalena.

Programación Liga BetPlay (fecha 16)

Viernes 7 de octubre

Envigado FC vs. Patriotas FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win/Win+

Jaguares FC vs. La Equidad

Hora: 7:45 p. m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win+

Sábado 8 de octubre

Cortuluá vs. Once Caldas DAF

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Doce de Octubre

Televisión: Win/Win+

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win+

Domingo 9 de octubre

Atlético Nacional vs. Águilas Doradas

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

Deportivo Cali vs. América de Cali

Hora: 5:35 p. m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+

Atlético Bucaramanga vs. Junior FC

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win+

Lunes 10 de octubre

Unión Magdalena vs. Independiente Medellín

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win+

Alianza Petrolera vs. Independiente Santa Fe

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win+

Miércoles 19 de octubre

Millonarios vs. Deportivo Pereira

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+