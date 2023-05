Nacional pasó penas por su defensa ante Olimpia y cedió terreno en Copa Libertadores

Atlético Nacional abrió este martes el telón para los equipos colombianos en la tercera fecha de la Copa Libertadores. Los verdolagas buscaban en este juego su tercera victoria consecutiva en la fase de grupos, todo esto con el objetivo de estar más cerca del tiquete a los octavos de final del torneo.

Al frente de los antioqueños estuvo Olimpia de Paraguay, mítico equipo del continente que traía buenos recuerdos al equipo colombiano, pues a este rival lo venció en la final de la Libertadores que ganó en el año 89.

Bajo este panorama, y con la previa picante, ambos elencos ofrecieron un enorme espectáculo en el terreno de juego con un emocionante empate a dos goles. Los autores del encuentro fueron Dorlan Pabón, goleador del torneo (6 goles) y Cristian Castro por Nacional. Mientras que Fernando Cardozo y Facundo Bruera anotaron para los paraguayos.

El defensa argentino del Olimpia, Facundo Zabala (derecha), y el mediocampista del Atlético Nacional, Yerson Candelo, compiten por el balón durante el partido de ida de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre el Atlético Nacional y el Olimpia, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia, el 2 de mayo de 2023. - Foto: AFP

Apretada victoria

Con la consigna trazada, Atlético Nacional salió a arremeter contra su rival paraguayo. Desde los primeros minutos, los verdolagas buscaron abrir el marcador por medio de su goleador Jefferson Duque, jugador que venía dulce con el gol tras anotar doblete en el clásico del fin de semana ante Medellín.

El ‘devorador’, como es apodado el atacante, fue el primero en avisar con un cabezazo que terminó siendo atajado de manera extrema por el portero Olveira.

No obstante, Nacional no detuvo su marcha por el gol ahí. Sobre el minuto 26 de juego, el celofán se rompió gracias al hombre de la noche, Dorlan Pabón. El experimentado jugador sacó un misil de más de 25 metros que no pudo controlar el portero paraguayo y así ajustar el 1-0.

El gol de Dorlan Pabón ante Olimpia es para repetir y repetir. 6 goles de Memín en 3 partidos de Copa Libertadores.pic.twitter.com/AJd0WDUhuS — Colombia Verdolaga (@colverdolaga47) May 3, 2023

Los verdolagas tuvieron más opciones de gol durante la primera parte, pero la falta de eficacia en el último cuarto de cancha hizo mella para que el partido se fuera a los vestuarios con un solo gol de diferencia.

Para el segundo tiempo, Olimpia cambió su estructura de juego, algo que dio frutos en los primeros minutos con el gol del empate transitorio. Tan solo en tres minutos que se habían jugado, el delantero Fernando Cardozo anotó tras un pase que lo dejó casi debajo del arco para definir a placer.

Yerson Candelo disputando un balón con jugador de Olimpia de Paraguay. - Foto: AFP

Los locales despertaron rápidamente en el terreno de juego con varias opciones de gol. La más clara llegó en los pies del defensor Andrés Felipe Román quien tuvo la posibilidad de adelantar a los suyos mediante un mano a mano, pero que terminó ganando el portero Olveira.

No obstante, sobre el minuto 20 de juego, el enorme Cristian Castro Devenish aprovechó su gran porte físico para ganar por los aires e impactar un esférico que se fue al fondo de las piolas y que decretó el 2-1 parcial.

Con gol de Cristian Castro, Atlético Nacional vence 2-1 a Olimpia. #Libertadorespic.twitter.com/wj5MoiuUB8 — Paraguay Sport Press (@psp_paraguay) May 3, 2023

Cuando las acciones ya parecían ser dominadas por Nacional, nuevamente los errores hicieron mella para que su rival llegara al empate. Sobre el minuto 78 de juego, Cardozo bajó un balón para que el recién ingresado Facundo Bruera anotara el 2-2 con un remate ceñido al palo de la mano derecha del portero Kevin Mier.

El gol hizo que el técnico Paulo Autuori hiciera variantes para irse de nuevo adelante. Los ingresos de jugadores como Jarlan Barrera y Francisco Da Costa dieron resultado para inquietar el marco rival.

Barrera tuvo la chance más clara de la noche al estrellar un balón en el horizontal luego de un rebote que había dejado el portero Olveira.

Facundo Zabala peleando un balón con Candelo. - Foto: AFP

Con el empate, Nacional sigue líder en el grupo H con 7 puntos, mientras que Olimpia se quedó con 5 unidades en el segundo lugar. En la cuarta jornada de la fase de grupos, Nacional visitará suelo peruano para medirse con Melgar, mientras que Olimpia recibirá en su casa a Patronato.