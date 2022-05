Nadal explota: se cansó de que lo comparen con otro tenista

El tenista español Rafael Nadal pidió este miércoles rebajar la comparación continua entre él y Carlos Alcaraz para dejar al murciano hacer su carrera, mientras avanzó a tercera ronda en el Masters 1.000 de Roma, en busca de juego y sensaciones.

“Lo único que podemos hacer es disfrutar de la carrera de un jugador increíble como Carlos, y sería mejor dejar de compararle conmigo. Si es capaz de ganar 25 Grand Slams será increíble para él y nuestro país, y estaré contento por él”, dijo.

El balear respondió en rueda de prensa a nuevas preguntas sobre el murciano, reciente campeón en Madrid. Nadal confesó que sería mejor dejar la comparación entre ambos. “Pero dejemos que disfrute de su carrera. Yo disfruté de la mía y creo que estoy muy contento de cómo fue, ahora es su momento de hacer la suya”, apuntó.

“No podemos estar todo el día pensando cómo era yo y cómo es él ahora. Él es quien es, es fantástico y probablemente en 2004, yo no diría de mí mismo que era fantástico, pero creo que era bastante bueno también”, añadió después de su triunfo 6-4, 6-3 sobre John Isner en su debut en el quinto Masters 1.000 de la temporada.

Alcaraz eliminó a Nadal en cuartos del Madrid Open y luego dejó fuera a Djokovic en semifinales - Foto: AP

El vigente campeón en la cita italiana explicó que sigue buscando su forma en el segundo torneo, tras hacer cuartos de final en Madrid contra el propio Alcaraz, en su regreso desde el parón por una costilla rota en Indian Wells. “Ahora que estoy de vuelta estoy un poco sin aliento, tengo que encontrar las sensaciones adecuadas lo antes posible. Necesito trabajar lo más duro posible para estar en mi mejor nivel dentro de un par de semanas”, afirmó.

“Si quiero darme la oportunidad de encontrar el nivel que quiero alcanzar lo único que puedo hacer es trabajar. El partido de hoy no fue demasiado duro ni mental ni psíquicamente, así que quería entrenar un poco más. Para mí, cada torneo con su historia, su tradición, es importante”, añadió, después de ponerse a entrenar tras su estreno, con Roland Garros en el horizonte.

¿Alcaraz vs. Nadal en Roland Garros?

Después de salir campeón en Barcelona y Madrid, Alcaraz tomó un descanso poniendo su mente en el segundo Grand Slam del año, donde sueña disputar otra batalla con Nadal, su ídolo de infancia.

“Rafa no ha perdido una final de Roland Garros en toda la historia, pero sí que me encantaría jugar una con Rafa y medirme contra él. Siempre he dicho que para ser el mejor hay que ganarle al mejor, y Rafa Nadal en Roland Garros es el mejor, así que a mí me encantaría”, declaró Carlos Alcaraz en El Partidazo’de COPE.

Sobre una hipotética final en París contra el balear, Alcaraz tiene claro que “él es el favorito”. “No es que me tenga que ganar sí o sí, pero obviamente Rafa es Rafael Nadal y tiene 13 Roland Garros y 21 Grand Slams, nunca ha perdido una final de Roland Garros. Si digo que no es el favorito, ya no sé qué decir”, manifestó.

De cara a disputar en la arcilla roja parisina partidos a cinco sets, el pupilo de Juan Carlos Ferrero se encuentra “muy bien físicamente, a muy buen nivel”, por lo que sería un punto a su favor “jugar partidos largos”. “También hay muchos jugadores a los que les beneficia jugar partidos largos, que son unas bestias física y mentalmente. Por lo cual intentaría tomar en los partidos largos el tema físico y la duración a mi favor”, dijo el tenista.

El murciano confirmó que su meta para el final de año es intentar ganar un Grand Slam. “He ido pasando de objetivo a objetivo, primero top 15, luego top 10, ganar un Masters 1.000″, explicó el actual sexto clasificado del ranking ATP.

El de El Palmar definió su semana en Madrid como “mejor imposible”. “El día de mi cumpleaños, el día de Rafa, el día de Djokovic, ganar a Zverev... Fue todo seguido, y la verdad es que si me hubieras puesto un detector de emociones lo habría reventado sin ninguna duda”, subrayó el campeón del Mutua Madrid Open 2022 que empieza a abrirse pista entre los grandes.

*Con información de Europa Press.