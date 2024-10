Neymar volvió y tiró magia: video de la jugada que le está dando la vuelta al mundo tras su regreso

El marcador final fue 5-4, pero todos los flashes se fueron con la presencia de Neymar, que no jugaba un partido oficial desde el 17 de octubre de 2023, cuando salió lesionado en el partido de Brasil vs. Uruguay por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

Se acabó la pesadilla

Antes del juego, Neymar había dado cuenta de lo difícil que fue este año sin acción a nivel profesional. “Lo que más amo en la vida es jugar al fútbol. Sufro cada día en el que no lo puedo hacer. Esto es lo que más me duele”, señaló en medio de lágrimas en un video publicado en YouTube.

“Esto es lo que más me duele, pero mi enfoque está aquí. Las personas más importantes en mi vida, mis amigos, mi familia y el fútbol. Me levanto cada vez que me lesiono, pero no vuelvo a medias”, agregó.