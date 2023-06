Ni Santa Fe, ni América, Leonel Álvarez tendría todo arreglado para volver a dirigir en la Liga Betplay

Durante las últimas semanas, el nombre de Leonel Álvarez retumbó en el fútbol colombiano con la posibilidad de dirigir a un equipo grande. En primera instancia, el antioqueño fue uno de los más opcionados para tomar las riendas de Independiente Santa Fe, equipo que se encontraba sin estratega tras la salida de Rivera.

Leonel Álvarez, técnico colombiano con pasado en Cali y Medellín. - Foto: LatinContent via Getty Images

Sin embargo, las negociaciones entre ambas partes no llegaron a un buen acuerdo debido a las altas pretensiones económicas por parte del timonel. Yo hablé con el profesor (Álvarez) hace aproximadamente 10, 12 días. Veníamos teniendo algunas conversaciones con un compromiso de que no se filtraran. El pedido de él es demasiado alto y yo no me puedo comprometer a pagarlo”, dijeron desde Santa Fe.

“Era una suma muy importante para Santa Fe. Ningún jugador la está ganando ahorita y ningún técnico que ha pasado por el club la había ganado por ahora. Hice todo el esfuerzo, no fue voluntad mía no querer solucionar la situación con él. Tengo que ser responsable con los gastos”, agregó el presidente Méndez.

El último equipo de Leonel Álvarez en Colombia fue Águilas Doradas - Foto: Getty Images

Tras su fallida llegada al equipo bogotano, Álvarez traspaso fronteras y sonó en la ciudad de Cali, más exactamente para el América, equipo que esta por salir de Alexandre Guimaraes.

Sin embargo, el técnico aparece en una larga lista de opcionados para tomar las riendas y que han tomado más candidatura por encima de él.

El equipo que estaría muy cerca

Ante esta incertidumbre, Álvarez ahora apareció en el radar de otro equipo colombiano. Según la información del periodista Julián Capera, el club de Águilas Doradas está muy cerca de concretar la llegada del experimentado estratega.

Todo este revuelo se ha dado debido a la salida de Lucas González, quien renunció en los últimos días tras quedar eliminado de los cuadrangulares finales.

Leonel Álvarez está por firmar su tercera presencia como entrenador de Águilas, pues ya fue el timonel de los Dorados en 2012 y 2022, obteniendo un rendimiento del 50.9% sumando los tres semestre que permaneció allí.

Leonel Álvarez, técnico colombiano - Foto: LatinContent via Getty Images

¿Y Santa Fe con quien se quedará?

La victoria de Santa Fe sobre Universitario por la Copa Sudamericana (2-0) le dio margen al presidente para estudiar nuevos nombres y esperar hasta que terminara la Liga Betplay para evaluar posibilidades en cuanto a los técnicos que habían sido protagonistas de los cuadrangulares finales.

Alexandre Guimaraes y Lucas González llegaron a sonar como candidatos, pero Méndez se encargó de desmentirlos mientras adelantaba negociaciones con Hubert Bodhert, DT de Alianza Petrolera, que finalmente es el elegido para asumir el cargo en los próximos días.

Julián Capera fue el encargado de confirmar que, tras varias reuniones realizadas en la tarde del martes, Santa Fe se decantó por el cartagenero y lo espera el fin de semana para sellar los detalles y firmar el contrato que lo ligará al menos hasta “diciembre del 2024″.

“Se despide en las próximas horas de Alianza y asumirá la próxima semana”, cuenta Capera, por lo que cabe la posibilidad de ver a Bodhert en la línea para el juego frente a Goiás por la fecha 6 de la Sudamericana.

Santa Fe ya había prometido que el anuncio oficial se haría después del jueves, teniendo en cuenta las reuniones con los candidatos. Ahora depende de la agilidad que le dé Bodhert a su viaje a Bogotá para enfundarse la camiseta albirroja y tomar las riendas de un equipo que viene golpeado por la eliminación temprana en cuadrangulares y la división evidente entre hinchada y dirigentes.