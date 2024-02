No es solo Kylian Mbappé: el otro fichaje con el que Real Madrid pretende armar la nueva era de los galácticos

Ahora bien, en el diario AS, también de España, se hace énfasis en cómo, con la llegada de Kylian Mbappé, el equipo de la casa blanca arma un equipo con edad promedio de 25 años de edad y con las posibilidades de ganarlo todo. “Los Galácticos, ‘Vol II’. Aunque con matices: aquellos fichajes se asomaban a la treintena (Zidane llegó con 29 y Figo con 27, por ejemplo) y los actuales no superan los 25. Esta ‘era’ es más joven ( 26 años de media ) y está diseñada para gobernarlos a todos. Cuatro nombres decretan la euforia: Courtois, Militao, Davies y Mbappé. Estrellas que, según los informes astronómicos, apuntan a alinearse en verano. Alerta de supernova”, señala el referido medio.

En esta mención aparece Alphonso Davies. Se trata de un futbolista canadiense, de 23 años de edad, que juega en el Bayern de Múnich, de Alemania. Ha hecho las veces de defensa y de mediocampista y es uno de los grandes talentos de la Bundesliga. Ahora mismo, y no con el mismo ruido que genera el fichaje del delantero francés, está en la mira del Real Madrid.

“Me siento muy cómodo aquí, juego en un equipo increíble, en uno de los mejores de Europa. Me mantengo concentrado y lo doy todo por el equipo y por nuestros aficionados”, le dijo el canadiense al medio alemán Kicker. Sin embargo, aún no renueva con el conjunto bávaro su contrato, que expira en 2025. De acuerdo con el diario Marca, las negociaciones avanzan y la oferta es de 50 millones de euros para que Davies alterne posición por la banda izquierda con el francés Ferland Sinna Mendy , de 28 años de edad.

“A ellos debe sumarse el regreso de dos pesos pesados: Courtois y Militao. El portero se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda... y tuvo aún más mala suerte, porque quedó afectado el menisco. Fuera toda la temporada, aunque a estas alturas no se descarta que pueda estar operativo en torno a mayo. Pero no se cuenta con él para partidos de enjundia. Militao se rompió el mismo cruzado, pero en su caso el menisco salió ileso, así que apunta a tener el alta competitiva sobre finales de marzo. En cualquier caso, cuando ambos estarán de vuelta y al 200% es en la temporada que viene”, señaló AS.