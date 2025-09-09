Suscribirse

Deportes

“No me hagan enojar”: dardo de Néstor Lorenzo a los jugadores de la Selección Colombia

El director técnico ha sido muy criticado por muchos hinchas de la tricolor.

Redacción Deportes
10 de septiembre de 2025, 3:30 a. m.
Palabras de Néstor Lorenzo.
Palabras de Néstor Lorenzo. | Foto: fcf

La Selección Colombia venció 6 goles a 3 a su similar de Venezuela, en Maturín, por la última jornada de las eliminatorias sudamericanas camino al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El primer tiempo del combinado patrio no fue positivo. En cambio, el segundo fue mejor y esto se vio reflejado en los tantos que se anotaron en las etapas complementarias.

Contexto: ¿Dónde juega Luis Suárez, el delantero de la Selección Colombia que le marcó 4 goles a Venezuela?

Sobre este tema, el director técnico argentino habló en conferencia de prensa y en un tono de gracia aprovechó y le tiró un dardo a los jugadores de la Selección Colombia.

Les pido que no me hagan enojar en el entretiempo otra vez. Sentí que no estábamos compitiendo de la manera que habíamos hablado, pero el equipo yo sé que lo tiene, por eso uno le pide lo que son capaces de darte”, dijo el estratega.

Entre otras cosas, el exdirector técnico de Melgar de Perú hizo referencia al balance de las eliminatorias, en las que la tricolor tuvo picos muy altos y otros muy bajos.

“Tiene que ver con todo el proceso desde que llegamos en 2023. Ya son dos años y medio en donde sin duda hubo altibajos y sobre todo en los resultados de varios partidos que se nos escaparon sobre la hora, pero el equipo siempre fue protagonista y salió a buscar los partidos“, dijo a As Colombia.

En los partidos cuando uno convoca jugadores uno imagina su rol en el campo y su relación con los compañeros, las conexiones dentro del campo y a veces es bueno probarlos, vamos a tomar con toda la seriedad este partido, tal vez haya algún cambio y sabemos que todos están dispuestos y son potenciales titulares, no va a cambiar el esquema ni la pretensión del equipo
Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images via AFP

A su vez, el estratega no se calló para opinar sobre la selección de Venezuela, que se quedó sin la posibilidad de ganar el repechaje. Ese cupo es de Bolivia.

“Conozco algunas cosas nada más, la capacidad y seriedad del Bocha (Fernando Batista), de Cufré, son grandes profesionales e hicieron lo mejor de acuerdo a lo que tenían, a lo que genera el fútbol venezolano. En países en donde no hay estructura a la par de los grandes del mundo es difícil competir”, expresó.

Contexto: ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia, tras el final de las eliminatorias al Mundial 2026?

“Tenés que esperar una generación dorada para formar un once que sea competitivo y por muchos momentos lo ha hecho con algunos que ya están grandes, a los chicos les falta y eso que viene desde los cinco o seis años en otros países es muy difícil de equiparar. Los campeones ganan en la Sub 17, Sub 17 y Sub 20, eso es lo que hacen los que están en la vanguardia del fútbol”, sentenció, entre otras cosas más.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. James Rodríguez alzó la voz tras el triunfo contra Venezuela: no se calló sobre lo que se viene

2. Videos | Brutal riña en Bogotá entre hinchas de Colombia y Venezuela durante transmisión del partido de Eliminatorias al Mundial

3. Carlos Antonio Vélez aterriza la goleada de Colombia a Venezuela: explicó “desastres” en La Tricolor

4. Walter Mercado: los números mágicos para el miércoles 10 de septiembre; serían los ganadores del premio gordo de la lotería

5. Trump niega haber firmado carta erótica atribuida a Epstein: “Es absurdo, no es mi firma”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nestor Lorenzo James RodríguezSelección ColombiaColombiaVenezuelajugadores colombianosMundial 2026Eliminatorias Sudamericanas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.