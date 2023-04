“No me siento culpable”: ‘Bolillo’ Gómez abre el paraguas por los malos resultados de Junior en la Liga Betplay

Junior de Barranquilla no la pasa para nada bien en el campeonato colombiano. El cuadro de la arenosa marcha en las últimas casillas del campeonato con un panorama desolador pensando en lo que será la clasificación a los ocho mejores del semestre. En 10 fechas, los tiburones han sumado solo 8 puntos, producto de una victoria, cinco empates y cuatro derrotas.

Buscando aliviar el panorama, la junta directiva apostó por la experiencia de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, sin embargo, bajo el mando del antioqueño, el club sigue sin levantar cabeza.

América vs Junior - Foto: DIMAYOR

Aunque las matemáticas aún dan para clasificar a los ocho mejores, varios aseguran que Junior la tiene muy complicada. Ante esto, el ‘Bolillo’ Gómez dejó claro que harán todo lo posible por avanzar, pero que si no se logra, él no tiene la culpa.

“Está más difícil que para los otros. No hemos perdido la ilusión de luchar por esto, estamos concentrados esta semana y la otra que viene. Nosotros no vamos a dejar de luchar. Recibí un equipo con problemas de hace más de un año, pero en diez días que llevó aquí, es otra cosa y nos hemos dado cuenta de vainas que faltan y estamos en este proceso”, dijo este viernes en charla con el Vbar de Caracol Radio.

Sobre el presente de Junior, Gómez dijo: “Junior no es un equipo para las últimas casillas, no me siento culpable de lo que se está viviendo. Un milagro no se puede hacer. Si no se llega al octogonal, no sé hasta qué punto me pueden culpar”.

'Bolillo' Gómez debutó con empate ante Santa Fe en su nuevo reto con Junior. - Foto: Dimayor

Con respecto a lo que le ha dicho la junta directiva y su relación, Gómez se mostró contento y orgulloso. “Yo he recorrido varias veces, una de la felicidad más grande es la clase de directivo que me encontré, han sido personas abiertas y respetuosas de nuestro trabajo. Ellos me han dado la confianza para trabajar y que Junior está arriba. Si necesita algo para el otro semestre, vamos a hacer lo que se puede”.

Finalmente, el entrenador habló del tema de la indisciplina en el equipo, algo que se ha convertido en un dolor de cabeza en el último tiempo con varios jugadores.

No obstante, el experimentado estratega aseguró que “por lo que he visto, hasta ahora no me han tocado casos de indisciplina. Se viene haciendo un trabajo por la mañana y por la tarde, entrenan fuerte, he conversado individualmente con un jugador, necesito futbolistas que se exijan tanto en la cancha como por fuera”.

El Bolillo Gómez se estrenará este sábado en el banco del Junior con el juego en Barranquilla ante Santa Fe. - Foto: Didier Cano

Por lo pronto, Bolillo y sus pupilos se preparan para su siguiente duelo de Liga Betplay, el cual será el próximo lunes 3 de abril, cuando se mida con Alianza Petrolera en su casa.

Cabe recordar que las posibilidades para el cuadro tiburón son pocas de cara a la clasificación de los ocho mejores. Los barranquilleros deberán ganar todos los partidos que le quedan del todos contra todos para soñar con el tiquete.