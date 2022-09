“No sabe para dónde va”: duro cruce entre Óscar Córdoba y el presidente de Nacional

La destitución del técnico Hernán Darío Herrera y la salida del presidente Emilio Gutiérrez han provocado el inicio de una ‘nueva era’ en Atlético Nacional, que, además, coincidió con toda la polémica generada por lo sucedido con Giovanni Moreno y sus palabras después del título conseguido hace unos meses, en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Desde la cúpula del cuadro verdolaga han designado a Mauricio Navarro como nuevo presidente, que se encargará de moldear lo que quieren los dueños, deportiva y administrativamente. Una de esas decisiones cruciales es la designación del cuerpo técnico para 2023, teniendo en cuenta que Pedro Sarmiento fue designado interino tras la salida del Arriero.

Lo preocupante del caso es que en Nacional no hay avances sobre el nombre del nuevo técnico y eso ha despertado un nuevo debate entre los hinchas y la dirigencia. Óscar Córdoba, en nombre de la afición, cuestionó al presidente Navarro este lunes 19 de septiembre, a través del programa Equipo F de ESPN.

“En un mes o dos meses se puede ir Pedro (Sarmiento) si no sale campeón. Van a darle la responsabilidad a un nuevo técnico, con una comisión de contratación que va a salir a buscar jugadores, pues dentro de mi estructura como equipo no existe”, fue la opinión de Córdoba.

Al directivo no le cayeron nada bien las palabras del exarquero de Boca Juniors y la Selección Colombia. “Yo respeto mucho a Óscar, pero decir que no sabemos... de pronto sí sabemos”, respondió Navarro.

Córdoba le replicó: “De pronto ustedes lo tienen muy claro, pero a la gente no se lo han comunicado”. Navarro, con relativa calma, prefirió decir que a los hinchas se lo informarán en el “momento oportuno”, pues se están tomando el tiempo para decidir el perfil que más se ajusta a los objetivos.

“No tenemos que correr tanto”, dijo el presidente, argumentando que hasta ahora los resultados de Sarmiento han sido positivos, una respuesta que provocó un nuevo cuestionamiento por parte del exguardameta. “En este momento yo veo un equipo que no sabe para dónde va”, lanzó Córdoba.

La crítica se centra en que “Nacional es el equipo más representativo de Colombia” y, por lo tanto, tiene la obligación de hacer un buen papel en la Copa Libertadores. “Es como si nosotros fuéramos a jugar una Copa del Mundo y no supiéramos cuál va a ser el técnico”, sentenció el vallecaucano, que ahora se dedica a ser panelista en programas de opinión.

“Le recuerdo que hace tres meses nos veían igual”, dice Navarro, haciendo referencia a las dudas que se generaron antes que Herrera y sus dirigidos lograran la ansiada estrella 17 con el gol de Jarlan Barrera en Ibagué. “Precisamente por eso se está pensando en los cambios”, concluyó el dirigente que asumió apenas hace un par de semanas el puesto en la presidencia del elenco paisa.

“Estamos en la búsqueda de un cuerpo técnico y fuimos claros desde el primer día. No tenemos fecha límite, pero sabemos que de aquí a noviembre o diciembre tengamos más información al respecto. Si algo se presenta antes, lo anunciaremos”, fueron sus palabras al respecto de la búsqueda de ese entrenador que llegue a asumir las riendas del equipo para la próxima temporada, sin descuidar los objetivos trazados para este semestre.

La tranquilidad al interior de la junta se centra en que los grandes nombres no han cumplido con las expectativas. “La historia de los técnicos es particular. Cuando hemos traído entrenadores que pedían todos, que cualquier equipo hubiese querido tener, no han dado. Todos duran acorde a los resultados de los equipos”, sentenció Navarro.

Por ahora, Sarmiento seguirá al frente de Nacional y lo hará hasta que en los cargos más altos decidan lo contrario, con la posibilidad, incluso, de quedarse para un año más, como sucedió con el proceso de Hernán Darío Herrera.