¿No se las cree? Macálister Silva declaró con ‘cabeza fría’ sobre el título de Liga con Millonarios

El pasado sábado, indudablemente, se dio una de las noches más felices para los hinchas de Millonarios en la historia reciente. A través de los tiros desde el punto penal, los ‘embajadores’ se llevaron el título #16 de Liga ante un Atlético Nacional que siempre ha sido el rival a vencer. Una multitud en el Nemesio Camacho ‘El Campín’ rompió en llanto y euforia, pues se trató de uno de los trofeos más importantes del club.

La alegría reinó en la interna del club azul, sobre todo en uno de sus referentes e ídolos. David Macálister Silva, el capitán y uno de los hombres más queridos por la fanaticada, no podía de la gran emoción al igual que sus compañeros, pues sabía bien de la larga espera y la presión inminente de salir campeones, ya con el proyecto que lideró Alberto Gamero durante varias temporadas.

Macalister Silva levantando el título de Millonarios en la Liga Betplay 2023-I - Foto: DIMAYOR

Este resultó ser su segundo título de Liga desde que llegó a ‘Millos’, recordando que también integró la nómina que salió campeona en 2017 bajo las riendas de Miguel Ángel Russo, cuando ajusticiaron a Independiente Santa Fe en el segundo semestre; además, ganó una Superliga en 2018 y otra Copa BetPlay el año pasado.

Las palabras de ‘Maca’ por el título de Millonarios

A través de un diálogo con Caracol Radio en su programa ‘6AM Hoy por Hoy, el volante de 36 años dejó saber que aún no dimensiona lo que obtuvo con la casaca ‘embajadora’, y hasta reveló una charla que tuvo con su esposa al día siguiente en relación con dicha ‘gesta’ que protagonizó con la escuadra bogotana.

“Yo todavía no me he comido el cuento, estoy anonadado todavía. Me desperté, abrí los ojos y me esposa me abrazó y me dijo ‘somos campeones’… fui al 20 de Julio (zona religiosa de Bogotá), pues yo creo mucho en el Divino Niño”, expresó ‘Maca’ al respecto.

Andrés Llinás junto a Macalister Silva y Fernando Uribe, jugadores de Millonarios - Foto: NurPhoto via Getty Images

El tema de los penales fue complejo de asimilar para los dirigidos por Alberto Gamero, dado que la tensión y el nerviosismo fueron protagonistas e incluso, en alguna oportunidad, en medio de que algunos pensaran lo peor, nunca se dejaron llevar por el nerviosismo.

“El partido no le dejó a uno más sentimientos que estar 100% concentrados. Ya en los penales todo el tiempo estuvimos aferrados a Dios porque ya sabe uno que hay puede pasar cualquier cosa (...) La clave de los penaltis es pura confianza, contar también con un excelente arquero como en este caso nosotros contamos con dos excelentes arqueros”, expresó el volante e ídolo.

¿Por qué Macálister no pateó el penal?

Silva le admitió a los periodistas que no se sentía como el ideal para ejecutar un penal tan importante, dado que había tenido experiencias pasadas que le jugaron en contra. Por eso no estuvo en la lista de cinco cobradores.

“No me ha ido muy bien con los penales y ya a menos de que sea una necesidad, he tenido varios sinsabores con los penales, no es que me tuviera la confianza del mundo en ese tema”, indicó ‘Maca’, quien anotó 5 goles y 7 asistencias con ‘Millos’ a lo largo de la temporada, esto tanto a nivel local como internacional.

Los jugadores de Millonarios celebran después de ganar el partido final de la Liga BetPlay contra Nacional en el estadio El Campín el 24 de junio de 2023 en Bogotá, Colombia.Los jugadores de Millonarios celebran después de ganar el partido final de la Liga BetPlay contra Nacional en el estadio El Campín el 24 de junio de 2023 en Bogotá, Colombia. - Foto: Corbis via Getty Images

Millonarios jugará otra final

El del sábado no es el único partido de suma importancia para el ‘azul’ de Alberto Gamero, pues buscarán festejar doble en su visita a Defensa y Justicia de Argentina por la fecha 6 de Copa Sudamericana.

Los bogotanos deberán sumar de a tres en territorio ‘albiceleste’ si quieren acceder directo a los octavos de final; por su parte, un empate los obliga a disputar la fase preliminar, esto frente a los terceros de Copa Libertadores.

Dicho cotejo, frente al ‘Halcón de Varela’, se afrontará el jueves 29 de junio a partir de las 7:00 p.m. (hora de Colombia).