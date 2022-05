No van más en Independiente Santa Fe: estos serían los primeros nombres en salir del equipo

Hace pocos días inició el nuevo proceso de Independiente Santa Fe, uno que directivos e hinchada anhelan pueda traer de nuevo la gloria al equipo, a través de los títulos nacionales e internacionales. Para ello se apeló al uruguayo Alfredo Arias, conocedor del fútbol colombiano y trabajador que podría ser la salvación de un león malherido desde hace varios semestres.

Su llegada a Bogotá fue un alivio desde su discurso para los seguidores del equipo, luego de que expresara que su apuesta iba a ser netamente ofensiva: “Mi estilo de juego es ganar en todas las canchas y proponer lo nuestro. Hay diferentes estrategias y nombres, pero hay una idea: con pelota y sin pelota vamos a ir al frente”.

Alfredo Arias, mientras llega la plantilla profesional de vacaciones, no pierde el tiempo y se dedica a observar los trabajos del equipo Sub-20. @SantaFe pic.twitter.com/mROxUgXGVW — Laura Martínez (@martinezlauratt) May 26, 2022

Por el momento, el nuevo timonel del cuadro rojo no ha podido tener en propiedad a sus nuevos dirigidos, se comentó en El Vbar Caracol el pasado martes 24 de mayo. Así, actualmente, Arias realiza trabajos con las fuerzas básicas: “Estoy entrenando la sub17 y la sub20 para ver qué tenemos. Enfrenté a Santa Fe y lo conozco. Para competir en el campeonato colombiano, necesitamos definir el plantel y, una vez lo hayamos definido, veremos qué posición necesitamos. No va a ser reforzar por reforzar, tampoco es pedir por pedir, hay que utilizar la imaginación, hay que analizar lo que tenemos. Tenemos jugadores para pelear arriba”.

Precisamente, sobre la conformación de la nómina y el equipo con el que podrá contar, ese mismo día entregó una novedad que se venía desarrollando desde días pasados; resultó en un malentendido, pero finalmente se concretaría: “[De] Francisco Meza, según me dijo el presidente, me debo preparar para que no siga”.

#YoEscuchOElVvbarCaracol



🔴Los jugadores que no continuarán en Santa Fe



Jerson Malagón

Edwin Herrera

Harold Gómez

Fernando Coniglio

Ezequiel Aguirre



➡️Saldrán más en las próximas horas.



📻Sintonícenos de Lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/pG9qI4bCpA — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) May 26, 2022

Aún sin confirmación del club, parece que el experimentado zaguero, junto a Jerson Malagón, Edwin Herrera, Harold Gómez, Fernando Coniglio y Ezequiel Aguirre, tampoco seguirían en la institución, aseguró el periodista Diego Rueda en su cuenta personal de Twitter.

De los seis nombres, era de esperarse la salida de la mayoría y cabe aclarar que el único con el que Santa Fe sacaría algún beneficio es Herrera, de quien se supo podría ir a San Lorenzo de Argentina.

Por otra parte, Rueda expresó que podrían darse aún más salidas en las próximas horas y eso abriría la obligación para las directivas cardenales de pensar en refuerzos.

A su vez, Arias ha sido bastante sincero sobre cómo manejaría al equipo. En diversas entrevistas realizadas por medios colombianos ha declarado que en Colombia sabe del mercado, pero que también existe la posibilidad de traer jugadores desde Uruguay, por la cercanía que maneja con el balompié de este país.

La garra charrúa en Santa Fe

Desde hace varios días el nombre del uruguayo Alfredo Arias estuvo entre las toldas rojas, pero solo fue hasta el jueves 19 de mayo que las redes oficiales del club le dieron la bienvenida formal, que llega como la gran apuesta para regresar el equipo a los primeros lugares.

Para Arias, de 63 años, no será la primera experiencia en el fútbol colombiano. El estratega ya había tenido paso por el Deportivo Cali entre 2020 y 2021, con un balance de 62 partidos dirigidos y un 50 % de rendimiento en su estadía con los azucareros.

𝘼𝙡𝙛𝙧𝙚𝙙𝙤 𝘼𝙧𝙞𝙖𝙨 🇺🇾 es el nuevo Director Técnico de 𝙄𝙣𝙙𝙚𝙥𝙚𝙣𝙙𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙎𝙖𝙣𝙩𝙖 𝙁𝙚 🇮🇩.



¡𝔹𝕚𝕖𝕟𝕧𝕖𝕟𝕚𝕕𝕠 𝕒𝕝 ℙ𝕣𝕚𝕞𝕖𝕣 ℂ𝕒𝕞𝕡𝕖ó𝕟 🦁! pic.twitter.com/1KwHyKj4qr — Independiente Santa Fe (@SantaFe) May 19, 2022

Según la página especializada en datos del equipo rojo, Datos Santa Fe, cinco son los entrenadores con nacionalidad uruguaya que han estado en la raya para el equipo rojo, Arias será el sexto y el número 71 en la era profesional para los cardenales.

Junto a Arias, en la preparación física estará Ignacio Berriel, quien también acompañó al uruguayo en su paso por el Deportivo Cali.