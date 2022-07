Novak Djokovic recibe noticias positivas a días del US Open | ¿Lo dejan competir?

La tenista estadounidense Serena Williams fue incluida este miércoles en la lista de participantes para el US Open, cuarto y último Grand Slam del año, al igual que el serbio Novak Djokovic a pesar de que su negativa a vacunarse contra el covid le impediría ingresar al país.

Williams, quien ganó el primero de sus seis títulos de Nueva York en 1999, se encuentra a un Grand Slam del récord de 24 de Margaret Court.

La estrella estadounidense ganó el último de sus 23 Majors en el Abierto de Australia de 2017 estando embarazada. Su título más reciente del US Open fue en 2014.

Williams, exnúmero uno del mundo, solo regresó a la acción individual en Wimbledon el mes pasado después de un año al margen por lesiones.

Por su parte, Djokovic, recién ganador de Wimbledon, su séptimo título del grande inglés y su 21° Major en general, está en la lista para el torneo que se disputará del 29 de agosto al 11 de septiembre.

Sin embargo, el tres veces ganador no podrá ingresar a Estados Unidos por negarse a ser vacunado contra la covid-19.

“Según el libro de reglas de Grand Slam, todos los jugadores elegibles ingresan automáticamente en los campos del cuadro principal de individuales masculino (ATP) y femenino (WTA) según la clasificación 42 días antes del primer lunes del evento”, señaló en un comunicado la Asociación de Tenis de los Estados Unidos.

“El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno de los Estados Unidos con respecto a los viajes al país para los ciudadanos no estadounidenses no vacunados”, agregó la organización del último `grande’ del año.

El número uno del mundo masculino, el ruso Daniil Medvedev, regresa para defender su título.

Medvedev y sus compañeros rusos fueron excluidos de Wimbledon este año como resultado de la invasión a Ucrania. Pueden jugar en Nueva York aunque no bajo su bandera nacional.

La campeona femenina Emma Raducanu y la dos veces ganadora Naomi Osaka también están en la lista de participantes.

Presagiaba lo peor

Ganador de Wimbledon hace un par de semanas, Novak Djokovic se mostraba dubitativo en cuanto a su presencia en el US Open a finales de agosto al seguir negándose a vacunarse contra la covid-19, pero aseguraba que no perdía la esperanza de poder viajar a Estados Unidos, “aunque no queda mucho tiempo”.

Tras ser aclamado por miles de personas en Belgrado al regresar a su país, el tenista de 33 años, declaraba que “en estos momentos no puedo viajar a Estados Unidos” por su negativa a vacunarse.

“Espero noticias positivas (...), pero no queda mucho tiempo, no lo sé, la esperanza es lo último que se pierde”, declaró ante las cámaras de la televisión serbia (RTS).

Como ya le sucediera en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, Djokovic podría quedarse sin poder disputar el último grande de la temporada a partir del 29 de agosto en Nueva York.

El serbio sigue reacio a la vacunación contra el coronavirus. - Foto: AFP

“Me gustaría jugarlo, pero si no puede ser, no será el final del mundo, ni el primer Grand Slam al que tengo que renunciar”, añadió Djokovic, que aseguró que su prioridad es “seguir en buena forma física y mental, ya que así podrá jugar durante más tiempo y ya se presentarán nuevas ocasiones” de disputar estos torneos.

Sobre la hierba londinense, Djokovic conquistó su 21º torneo del Grand Slam y se coloca a uno solo del récord del español Rafael Nadal, aunque eso no ha evitado que caiga a la 7ª plaza de la clasificación ATP, dado que Wimbledon no distribuyó puntos como respuesta de los circuitos profesionales ATP y WTA a la decisión del All England Club de excluir a los tenistas rusos y bielorrusos por la invasión de Ucrania.

*Con información de la AFP.