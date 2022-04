Novak Djokovic revela extraña enfermedad que no le deja rendir al 100 %

Novak Djokovic, todavía el número uno del tenis, recibió otro duro golpe este fin de semana en el ATP 250 de Belgrado disputado en Serbia, su país de origen, donde llegaba con toda la ilusión de retomar la senda victoriosa que le ha costado más de lo esperado en el arranque de la presente temporada.

Andrey Ruvleb fue el ‘verdugo’ de un Nole que peleó por encontrar sensaciones, pero acabó bastante cansado con una inesperada barrida en el tercer set del partido (6-2, 6-7 y 6-0). Su rendimiento en esa última manga preocupó tanto que fue cuestionado en la rueda de prensa sobre problemas relacionados con la covid-19 y la decisión de no vacunarse.

El tenista aseguró que “no se trata de coronavirus y no quiero dar más detalles, pero es algo que me afecta al metabolismo. Es un poco preocupante, solo puedo pensar que es por la enfermedad que me golpeó hace unas semanas”.

Sin poder competir en el Abierto de Australia por las restricciones contra los no vacunados en ese país, Djokovic apenas acumula su tercera derrota en 2022, sin embargo, las alarmas están encendidas por su estado físico, pensando en los próximos retos que tiene en el cronograma, entre ellos la participación en Roland Garros. “Es preocupante tener esa sensación en la pista. No me sentí cansado hasta el final del segundo set. El juego 5-4 fue un juego largo y fue entonces cuando comencé a no sentirme bien. También me pasó en Montecarlo”, declaró.

Durante el partido ante Rublev se vio a Nole bastante cansado, usando toallas con hielo y explotando al máximo los momentos de respiro entre cada punto. “Nunca me había pasado, igual en las primeras etapas de mi carrera, pero primero Montecarlo y luego aquí. Por eso creo que está relacionado con la enfermedad que he pasado, que fue algo duro físicamente y también en salud”, dijo.

El serbio prometió que seguirá trabajando para sentirse mejor físicamente. “Es preocupante sentirme así porque hace mucho que no juego. No veo otra razón para lo que pasó, porque sigo preparando igual los torneos. No tengo un problema con mi cuerpo, ya pasó y me afectó. Iré mejorando de una semana a otra”, dijo.

“Lo siento por que la gente viera algo así, pero no quería renunciar al partido”, remató Djokovic explicando la razón por la que decidió continuar el partido a pesar de sentirse en malas condiciones. Su próximo reto será en el Mutua Madrid Open, de categoría Masters 1000, donde continuará su preparación sobre polvo de ladrillo con el segundo Grand Slam del año entre ceja y ceja.

Sigue en el número uno

A pesar de la dolorosa caída frente a Rublev en Belgrado, Nole sigue en lo más alto del ranking ATP con menos de 400 puntos respecto a Daniil Medevedev, quién ya estuvo algunos días como número 1 este año y ha estado al margen de las canchas por lesión.

“Tengo que mirar el lado positivo, he jugado la final en tierra batida. Al final me quedé sin fuerzas. Felicidades a Andrey, es con razón uno de los mejores jugadores del mundo”, añadió Djokovic al final de la rueda de prensa.

La ilusión del serbio está puesta en recuperar el terreno perdido por la polémica de la covid-19 y este problema físico que pone en tela de juicio si podrá continuar en lo más alto del tenis y, sobre todo, si podrá igualar el récord de Grand Slams, que por ahora pertenece a Nadal con 21, por los 20 que tienen él y Roger Federer.

Clasificación ATP (lunes 25 de abril):

1. Novak Djokovic (SRB) 8.400 puntos

2. Daniil Medvedev (RUS) 8.080

3. Alexander Zverev (GER) 7.465

4. Rafael Nadal (ESP) 6.435

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.770

6. Matteo Berrettini (ITA) 4.570

7. Casper Ruud (NOR) 4.110

8. Andrey Rublev (RUS) 4.025

9. Carlos Alcaraz (ESP) 3.827 (+2)

10. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.625 (-1)