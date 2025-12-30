Deportes

Oficial: Deportivo Pereira anunció su nuevo técnico en medio de una profunda crisis deportiva

Deportivo Pereira hizo oficial a su nuevo entrenador en las redes sociales, mientras enfrenta problemas con la Superintendencia de Sociedades y Ministerio del Deporte.

William Horacio Perilla Gamboa

31 de diciembre de 2025, 3:25 a. m.
Arturo Reyes, técnico colombiano
Pésimo momento para Deportivo Pereira en el fútbol colombiano. Siendo uno de los equipos más tradicionales del FPC, está en profunda crisis deportiva y el 2025 le dejó malos sucesos administrativos y económicos que lo tienen al borde del abismo, además de estar lejos de los títulos en la Liga y Copa.

La crisis financiera de la institución toca fondo, desencadena graves consecuencias y tiene más capítulos. Deportivo Pereira dejó de pagar a tiempo a los jugadores del plantel profesional y demás empleados que hacían parte de la empresa. Por esta razón, el club se ve amenazado con una presunta desaparición, luego del llamado que le hizo el Ministerio del Deporte.

Por si fuera poco, a mediados de diciembre, la Superintendencia de Sociedades anunció la imposición de una multa por unos $ 100.000.000 a Álvaro de Jesús López Bedoya, quien funge actualmente como el representante legal del Deportivo Pereira, luego de que desatendiera las órdenes impartidas por la entidad estatal.

Deportivo Pereira contra Llaneros.
De acuerdo con el comunicado de la Superintendencia, se indica que López habría hecho caso omiso a la instrucción de abstenerse de reconocer en la contabilidad el valor correspondiente a los derechos deportivos de trece (13) jugadores que no pertenecían a la sociedad. En medio de toda esta crisis, se conoció a un discreta empresa, CCI Dubái Colombia, que sería la nueva propietaria del equipo Matecaña, pero todo eso quedó paralizado.

Arturo Reyes, nuevo DT de Deportivo Pereira

En un comunicado de prensa en sus redes sociales, Deportivo Pereira anunció al nuevo entrenador, muy conocido en Junior de Barranquilla y en las selecciones Colombia. Arturo Reyes se hará cargo del equipo cafetero tras la salida del venezolano Rafael Dudamel.

Arturo Reyes tendría las horas contadas en el Junior de Barranquilla
Reyes se une al Deportivo Pereira con la firme intención de competir en el fútbol colombiano e intentar meterse a los cuadrangulares semifinales mientras los directivos solucionan la crisis financiera y cumplen con las órdenes de la Superintendencia de Sociedades y el Ministerio del Deporte.

El gran reto de Arturo Reyes en el Pereira es la limitada nómina que tiene debido a las múltiples renuncias que se han presentado en los últimos años y la nulidad en el mercado de pases. Su función no es otra que potenciar a los que se queden y a los Sub 20 que serán promovidos.

Comunicado Deportivo Pereira.
Cabe recordar que Reyes fue campeón con Junior en la Liga Betplay II-2023 en la final ante el Medellín y ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con la Selección Colombia Sub 21 en 2018. Su más reciente experiencia fue con Sport Boys de Perú, equipo del que salió en agosto pasado.

