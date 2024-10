Ohtani frente a Judge, duelo de gigantes en la Serie Mundial de la MLB entre Dodgers vs Yankees

Bajo el impacto del fallecimiento del mexicano Fernando Valenzuela, los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York se alistan para una eléctrica Serie Mundial con los bombarderos más reputados de las Grandes Ligas de béisbol.

Desde el primer juego, el viernes, los reflectores apuntarán al japonés Shohei Ohtani, al estadounidense Aaron Judge y al dominicano Juan Soto, tres de los cuatro jugadores con más jonrones en la temporada.

New York Yankees' Aaron Judge runs the bases after hitting a two-run home against the Cleveland Guardians during the eighth inning in Game 3 of the baseball AL Championship Series Thursday, Oct. 17, 2024, in Cleveland.(AP Photo/Jeff Roberson) | Foto: AP

Pero la batería de toleteros de ambas franquicias, las dos mejores de la fase regular, incluye otras figuras latinoamericanas como el venezolano Gleyber Torres, el mexicano-estadounidense Alex Verdugo, el puertorriqueño Kiké Hernández o el cubano Andy Pagés.

Los MVP

Ohtani y Judge, los favoritos para repartirse este año los premios MVP (Jugador Más Valioso), protagonizarán un explosivo duelo en la primera Serie Mundial de sus extraordinarias carreras.

El japonés, gran fenómeno actual de este deporte, quiere redondear con el título una primera temporada con los Dodgers llena de éxitos y controversias.

Ohtani, de 30 años, comenzó el curso en el ojo del huracán por el proceso contra Ippei Mizuhara, su traductor y amigo personal, por apropiarse de unos 17 millones de dólares del beisbolista para pagar deudas de juego.

El japonés se aisló de la polémica y comenzó a justificar el contrato de 700 millones de dólares por una década que los Dodgers tuvieron que ofrecer para hacerse con el beisbolista más especial desde Babe Ruth.

Ohtani concluyó la campaña con 54 jonrones, sólo superado por los 58 de Judge, y fue el primero en registrar más de 50 cuadrangulares y 50 robos en una temporada, lo que prácticamente le asegura su tercer premio MVP.

Los Angeles Dodgers' Shohei Ohtani bats against the New York Mets during the first inning in Game 6 of a baseball NL Championship Series, Sunday, Oct. 20, 2024, in Los Angeles. (AP Photo/Julio Cortez) | Foto: AP

Si Ohtani compite apenas en sus primeros playoffs, después de seis años de vacaciones adelantadas con los Angelinos, Judge ha vivido numerosos sinsabores con los Yankees, que no pisaban la Serie Mundial desde 2009.

El bateador californiano, de 32 años, ha recuperado su implacable forma esta campaña quedándose a sólo cuatro jonrones de los 62 que acumuló en 2022, el récord histórico de la Liga Americana.

En agosto, ‘El Juez’ logró otro hito al convertirse en el jugador más rápido en llegar a 300 cuadrangulares en las Grandes Ligas.

El factor Soto

Si Ohtani está flanqueado por otros dos ganadores del MVP, Mookie Betts y Freddie Freeman, Judge cuenta a su lado con Juan Soto, la pieza clave para la resurrección de unos Yankees que el año pasado quedaron fuera de la postemporada.

El dominicano, de 25 años, ya tiene experiencia en la Serie Mundial tras su triunfo con los Padres de San Diego en 2019.

New York Yankees' Aaron Judge celebrates after Game 5 of the baseball AL Championship Series against the Cleveland Guardians Saturday, Oct. 19, 2024, in Cleveland. The Yankees won 5-2 to advance to the World Series. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez ) | Foto: AP

Aterrizado esta campaña en el Bronx, Soto estableció su récord personal de jonrones con 41, cuarto en la clasificación general, y se ha erigido en el nuevo ídolo del Yankee Stadium.

Aunque el afecto parece correspondido, Soto quedará libre después de la Serie Mundial y no faltarán franquicias que traten de seducirlo con monumentales propuestas.

El poder latino

Además del dominicano, otros peloteros latinoamericanos querrán hacerse presentes en la Serie Mundial más esperada de los últimos tiempos.

Por los Yankees, el venezolano Gleyber Torres se estrenará en un ‘Clásico de Otoño’ tras unos playoffs en los que ha brillado con 11 hits en nueve partidos.

A su lado, el mexicano-estadounidense Alex Verdugo, exjugador de los Dodgers, intentará recuperar su forma de la fase regular tras unas discretas eliminatorias.

En los Dodgers, el puertorriqueño Kiké Hernández, fundamental para el triunfo en la serie de campeonato ante los Mets, persigue el segundo título de su carrera en su cuarta Serie Mundial mientras el cubano Andy Pagés, de 23 años, ha sido un baluarte defensivo y una amenaza al bate con dos cuadrangulares y cuatro hits en los playoffs.

Los Angeles Dodgers' Shohei Ohtani celebrates after scoring on a double by Tommy Edman during the first inning in Game 6 of a baseball NL Championship Series against the New York Mets, Sunday, Oct. 20, 2024, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis) | Foto: AP

Todos ellos quieren honrar el legado del mexicano Fernando ‘El Toro’ Valenzuela, el emblemático lanzador de los Dodgers fallecido el martes, que será homenajeado en el primer partido de la final en Los Ángeles.