Once Caldas prolonga su agonía deportiva con dura sanción impuesta por Dimayor a la hinchada

Una institución histórica del fútbol colombiano parece estar un un callejón de desgracias sin salida. El Once Caldas, segundo equipo con título de Copa Libertadores en el fútbol nacional, vive un presente bastante triste en todos los aspectos pero, sin duda, el más grave, la posibilidad latente de irse en 2024 a la ‘B’.

Años pasados muy malos en el ámbito deportivo lo tienen hoy cerca de sufrir el mal de irse al descenso próximamente; eso ha generado que sus hinchas no puedan guardar más la calma y protesten en contra de las directivas del club, a las que les han hecho saber que esa situación próximamente debe cambiar.

Hinchas de Once Caldas entraron furiosos al campo para reclamar por la situación del equipo. - Foto: Captura de pantalla: @LeagueOfi

Días atrás en el juego ante Alianza Petrolera, se evidenció que la hinchada popular del equipo caldense entró a la grama para increpar a los jugadores y exigirles reaccionar, pues no desean como seguidores caer en desgracia, llegando a perder la categoría.

Desde el estadio de Manizales circularon algunas imágenes que evidenciaron los tensionantes momentos a ras de campo, los cuales necesitaron el ingreso de la Policía Nacional.

Aunque en principio se buscó no dejar que los aficionados pasaran hasta la cancha, la furia fue incontrolable y se vieron a algunos aficionados llegar a centímetros de los jugadores blancos, quienes tuvieron que recibir golpes, patadas, además de otras agresiones verbales.

Juan Sebastián Gómez, que es representante a la Cámara y líder de la barra Holocausto Norte, habló de lo que pasó ese día en el estadio. El hincha aseguró que la gente perdió la paciencia con el equipo, lo que generó el caos.

El bus que transportaba el equipo blanco, fue abordado para ser vandalizado. - Foto: Captura de pantalla: Twitter @ClasiquerosFPC

“La gente no aguantó más, no solo la de la barra, sino de otras tribunas. Fue un momento de desespero porque se ven a las puertas del descenso”, le dijo Gómez al diario La Patria. Y agregó: “Nada ha valido y hemos hecho reuniones con directivos, técnicos y jugadores, así como protestas pacíficas y la situación no aguanta más”.

Tras esto, se esperaba que Dimayor se pronunciara con una sanción, misma que dio a conocer el club este martes: “La Comisión Disciplinaria de la Dimayor sancionó a la Institución con tres (3) fechas de suspensión total del estadio Palogrande y cuatro (4) fechas adicionales a la Tribuna Norte Barras por los hechos ocurridos en el encuentro frente a Alianza Petrolera”.

“Como Club acatamos la determinación de la Comisión, no obstante, se presentarán los recursos de reposición y apelación. Además, manifestamos nuestro rechazo a todo tipo de acciones violentas que no representan los valores del Once Caldas, el fútbol, nuestra afición y de la cultura manizaleña y que perjudican a nuestros hinchas fieles que partido a partido hacen esfuerzos por acompañar a su equipo”, agregaron.

“Es claro que este deporte es sinónimo de unión, pasión, paz y convivencia, por esta razón, invitamos a todos los hinchas, medios de comunicación y sociedad en general, a rechazar y no justificar las manifestaciones de algunos violentos y fortalecer los procesos del equipo desde la unión, el respeto y la integridad de las personas”, indicaron.

Vacío, así estará el estadio de Once Caldas para los próximos juegos del cuadro blanco en Liga Betplay. - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

“Para finalizar, desde la institución hacemos un llamado a las autoridades locales y nacionales para fortalecer y garantizar la convivencia en el fútbol, teniendo en cuenta los alcances de cada entidad, sus protocolos, el cumplimiento de la ley y del mantenimiento del orden público”, cerraron en la comunicación que informaba la sanción.

Bajo este panorama hostil y difícil, los blancos deberán intentar levantar cabeza ante su siguiente rival: Boyacá Chicó. Este duelo ante los ajedrezados, se llevará a cabo este miércoles -26 de abril- desde las 2:00 p. m., actualmente con 1,13 de promedio Once Caldas está a escasas unidades del descenso directo.