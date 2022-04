Óscar Rivas, el hincha del América de Cali que defenderá en el Pascual su título mundial de boxeo

En Bogotá, el campeón mundial de boxeo Óscar Rivas y el retador polaco Lukasz Rozanski presentaron ante los medios de comunicación lo que será la velada boxística denominada “La Batalla en Cali”, donde el colombiano y dueño del cinturón bridger del Consejo Mundial de Boxeo, defenderá su corona.

El boxeador colombiano Óscar Rivas 'kaboom' realizará su primera defensa del título mundial del peso 'bridge' del Consejo Mundial de Boxeo. - Foto: Guillermo Torres /Semana

El combate está pactado para el 13 de agosto en el estadio Pascual Guerrero, un escenario deportivo en el que el hombre nacido en Buenaventura hace 34 años se hizo fuerte en la vida mientras trabajaba recogiendo la basura del lugar, mientras jugaba su amor en el fútbol, el América de Cali.

“He trabajado muy duro para llegar donde estoy. Pasaba por el estadio, hacía trabajos varios, recogía basura o trabajaba en construcción y que la gente me vaya a apoyar ese día, me emociona y me hace agradecerle cada vez más a la vida y a la gente que creyó en mí”, relató en entrevista con SEMANA TV.

Kaboom, como es su sobrenombre, también le ha hecho a todas las dificultades que ha enfrentado en el deporte de las narices chatas, incluso a los aquellos que lo desahuciaron y le decían que no volvería a subirse a un ring tras el desprendimiento de retina y la incapacidad que le dio la Comisión Atlética de Los Ángeles.

“Estuve a punto de retirarme, no me querían dejar pelear. Fue uno de los escalones más bajos en mi carrera. La perseverancia me mantuvo ahí. Todo está bien ahora, las lesiones quedaron en el pasado. Quiero hacer respetar lo conseguido”, relató con orgullo el boxeador que ganó la medalla de plata de peso superpesado amateur en los Juegos Panamericanos de 2007 y luchó por Colombia en los Juegos Olímpicos de 2008.

Se prometió defender en Cali el título mundial que le arrebató al canadiense Ryan Rozicki, el que lo convirtió en el primer campeón en la historia del peso bridger y lo logró.

“Es emocionante y gratificante. Cali me vio crecer como gran boxeador y quiero darles el mejor espectáculo, que se hable de este gran deporte”, aseguró.

Lleva 28 peleas en su carrera y ha ganado 19 de ellas por nocaut. Al polaco Lukasz Rozanski no le va a permitir levantar los brazos en su casa. “Lukasz tiene un gran récord, es de respetar. Sé que tiene en la cabeza arrebatarme mi corona y por eso tengo que estar al 110 %. En eso me concentro”, precisó.

En el Pascual, Óscar tendrá hinchas muy especiales. Los niños de su fundación “Kaboom Rivas”. “Trabajamos fuerte para que los boxeadores que salgan de ahí sean felices. Soy su gran representante y daré lo mejor de mí”, anotó.

Este confeso hincha del América de Cali estuvo a punto de ponerse los guantes, pero de arquero; sin embargo, en el fútbol no se consolidó. De su ‘mechita’ celebra como pocos cada triunfo, pero también se aflige con noticias como la muerte de Freddy Rincón, de quien recuerda las mejores anécdotas.

“Fue muy duro, me tocó bastante. Él venía a pedirme fotos a mí, era increíble por la gran figura que es. Siempre hablábamos como grandes amigos. Lo llevo en mi corazón, a la familia mis condolencias y quiero que vea donde está que soy un gran representante de Buenaventura”, relató con nostalgia.

A Cali llegará en calidad de invicto con un saldo de 14 victorias consecutivas.