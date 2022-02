¡Otra vez sin DT! El equipo del FPC que ha cambiado su técnico 17 veces en cinco años

“Yo presenté la renuncia, desde hoy no soy más el entrenador”, con esa contundente frase, Néstor Craviotto abrió la rueda de prensa después de la derrota de su equipo, Atlético Bucaramanga, en condición de local en el estadio Alfonso López enfrentado a Envigado, con marcador de 2 goles a 1.

De inmediato, el capitán del equipo, Sherman Cárdenas, salió en defensa del argentino; fue honesto y autocrítico en decir que del desempeño del equipo no había nada bueno para destacar.

“No rescato nada. Hoy estamos más dolidos por lo que está pasando. No estamos de acuerdo con la renuncia del profe. Encontramos un gran entrenador con muchas herramientas con la realidad que es Atlético Bucaramanga. Estamos tristes, con vergüenza, vine a poner la cara de parte del grupo. Es culpa nuestra, no tenemos palabras para disculparnos por lo que está sucediendo. Hemos tenido partidos de local para ganar donde nos han atacado una o dos veces y hemos perdido. Hoy es de asumir la vergüenza. Pedirle disculpas al profe, agradecerle, lo estimamos y no estamos de acuerdo con su salida”, comentó el número 10.

El entrenador que nació en La Plata, Argentina, llegó en 2021 al club leopardo en reemplazo de Óscar Upegui. Estuvo al frente en 21 encuentros, ganó 5, empató 7 y perdió en 9 oportunidades. Este semestre, Bucaramanga está en la casilla 18 de la tabla de posiciones con 5 puntos, 19 goles anotados y 29 recibidos.

Según el periodista José Orlando Ascencio, Atlético Bucaramanga es el equipo que más técnicos ha tenido desde 2017. En la lista de nombres se encuentra Flabio Torres, Hárold Rivera, Fernando ‘Pecoso’ Castro, Jaime de la Pava, Diego Cagna, Adolfo Holguín, Carlos Mario Hoyos, nuevamente Flabio Torres, Carlos Giraldo, Hernán Torres, Sergio Novoa, José Manuel Rodríguez, Guillermo Sanguinetti, Luis Fernando Suárez, Óscar Upegui y Néstor Craviotto, es decir 17 entrenadores en tan solo cinco años.

Pero como dice el refrán “a rey muerto, rey puesto”, en la mañana de este martes se conoció que los directivos del club ya tendrían el timonel número 18. Se trata de Armando ´El Piripi’ Osma, quien llegaría a Atlético Bucaramanga después de su experiencia por América de Quito, Águila de El Salvador y un amplio camino en Ecuador dirigiendo la selección Sub-23 de ese país, Olmedo, Manta, Deportivo Macará, El Nacional y Aucas.

En Colombia tuvo experiencia como asistente técnico en Junior de Barranquilla, Equidad, Deportes Tolima e hizo parte de los trabajos desde las divisiones menores del Deportivo Cali.

Según el periodista Jotas Mantilla, Osma ya llegó a un acuerdo con los directivos del club y en las próximas horas asumiría su nuevo cargo. Cabe destacar que el club que llega a dirigir es uno de los que más se reforzó en la bolsa de jugadores con 17 futbolistas en total.

Dayro Moreno, como su contratación estrella, Kevin Pérez, Sebastián Gularte, Mateo Cano, David Gómez, Francisco Rodríguez, Jéfferson Mena, Rodin Quiñones, Iván Rivas, Yeison Moreno, Jackson Montaño, Johan Caballero, Víctor Mejía, Jaime Giraldo, Ronaldo Tavera, Jefferson Gómez y Sergio Avellaneda.