“¿Otro vago?”: Vélez le cierra la puerta a técnico que suena para la Selección

Una larga lista de candidatos ha sonado en el entorno de la Selección Colombia para reemplazar al técnico Reinaldo Rueda, que si bien no ha salido de la Tricolor, tiene los días contados en el banquillo tras el fracaso de Catar 2022.

Varios nombres han sonado con fuerza para tomar las riendas del seleccionado cafetero. Ricardo Gareca, Alberto Gamero, Juan Carlos Osorio, Marcelo Bielsa, entre otros, han sido los más cercanos en las últimas semanas. Sin embargo, en las últimas horas un nuevo candidato suena con fuerza e incluso desde Argentina han revelado su nombre y las posibilidades de llegar. Se trata de Ramón Díaz, histórico entrenador que tuvo paso por equipos como River Plate, Independiente, San Lorenzo, entre otros.

Así lo informó el periodista argentino Hernán Castillo, quien puso su nombre en el listado de entrenadores que busca la Tricolor. “Atentos en Colombia: Ramón Díaz y Emiliano Díaz en la mira de Selección Colombia. ¿Seguirán en Arabia o cambian de aire?”, dijo el comunicador en sus redes sociales.

Ante la posible llegada del técnico actual del Al-Hilal de Arabia Saudí, el reconocido periodista colombiano Carlos Antonio Vélez fue tajante, cerrando la puerta a esta oportunidad para el extécnico de River. “Ahora hablan de candidatos. Por ejemplo, que dizque Ramón Díaz. ¿En serio, otro vago? Ya tuvimos aquí un vago 7 años. Yo creo que eso no es posible. La verdad, eso debe ser algún empresario que se está moviendo por ahí a través de periodistas”, dijo Vélez en su habitual programa Palabras Mayores.

“Eso debe venir desde Argentina. Yo no creo que la Federación Colombiana de Fútbol haya siquiera imaginado ese nombre. Bueno, todo es posible, pero yo creo que la descalificación es automática. Si no, pregunten en Paraguay, qué hizo”, agregó.

“Yo, la verdad, ni lo tengo en cuenta. No existe, no cabe dentro de eso que a partir del día de hoy adoptaré como campaña: no necesitamos un motivador, un culebrero, una alcahueta o un empleado de jugadores. Necesitamos a alguien que venga de verdad a trabajar”, concluyó.

Sus números con Paraguay

En cuanto a selecciones, la única experiencia de Díaz fue desde el año 2014 hasta 2016, cuando dirigió a Paraguay, selección que no fue al Mundial de Rusia 2018 al quedarse en la séptima casilla con 24 unidades.

Con los guaraníes, Díaz dirigió un total de 20 juegos, dejando un balance de 3 partidos ganados, 9 empatados y 8 perdidos, data que dejó un rendimiento del 57 %.

Por lo pronto, en los próximos días, desde la Federación se espera una respuesta con respecto al panorama de la Selección que después de este triste año se alistará para enfocarse en lo que será el Mundial de Estados Unidos y México del año 2026.

¿Qué otros candidatos suenan?

Precisamente, sobre este último se ha generado cierto revuelo, pues después de despedirse del Leeds United, equipo de la Premier League, su nombre ha sonado con fuerza para la próxima Eliminatoria al Mundial de Estados Unidos y México en el año 2026.

¿Qué condiciones pondría? Según el portal OneFootball, el argentino pidió “tomar el control de la Selección sub-20, algo positivo de cara a armar procesos sólidos desde las categorías inferiores, que aporten de una forma más directa al combinado de mayores, con el nacimiento de jugadores jóvenes, que no necesiten de adaptación en el plantel principal, sino que lleguen a brillar y a aportar”.

Por otro lado, el gaucho pediría que “la Federación respete su posición como entrenador, que no se entrometa y tenga compromiso con su proceso”, factor que podría tener controversia de acuerdo con lo visto en los últimos años en los procesos de Pékerman y Queiroz.

Finalmente, el ‘Loco’, como es apodado, exigiría “un proceso largo que le permita consolidar un equipo para cumplir los objetivos propuestos”.