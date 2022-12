Países Bajos vs. Estados Unidos: canal y hora para ver el duelo por octavos de final del Mundial de Qatar 2022

Este sábado, 3 de diciembre, comienzan los octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, fase desde la cual, para muchos, comienza el verdadero Mundial, con las 16 mejores selecciones del planeta, que buscarán en la eliminación directa llegar a la gran final y levantar el deseado trofeo de la Copa del Mundo de la Fifa.

La fase de octavos de final la abrirán las selecciones de Países Bajos y Estados Unidos, las cuales se enfrentarán este sábado a las 10:00 de la mañana, hora de Colombia. El juego entre europeos y norteamericanos en busca de los cuartos de final podrá verse en vivo a través de las señales de Directv, Caracol Televisión y el Canal RCN.

La selección de Países Bajos llega tras ser primera del grupo A, el cual compartió con la selección de Qatar, Ecuador y Senegal. Esta última obtuvo el segundo lugar y también estará en la siguiente fase.

Países Bajos obtuvo sietes puntos en la primera ronda, producto de dos victorias ante Qatar y Senegal, mientras que contra los ecuatorianos solo logró empatar. Pese a que llega invicta, “la naranja mecánica” llega con muchas dudas a los octavos de final. Por lo que tendrá que mostrar un mejor nivel para convertirse en favorita.

Por su parte, Estados Unidos llega tras ser segunda del grupo B por detrás de Inglaterra, con quien empató, al igual que con la selección de Gales. Los norteamericanos lograron vencer a Irán, lo que les permitió llegar a octavos de final con cinco puntos e invictos. Por lo que los americanos esperan dar el golpe eliminando a Países Bajos y demostrar que ellos también pueden ser fuertes en el “soccer”.

Países Bajos y Estados Unidos nunca se han enfrentado por mundiales, por lo que este será el primer partido de la historia entre ambas selecciones. En duelos amistosos se enfrentaron cuatro veces, con tres victorias para los europeos y una para los norteamericanos.

La última vez que jugaron fue en el año 2015 en un partido disputado en Ámsterdam, capital de Países Bajos. Sorpresivamente, ese día Estados Unidos derrotó a los locales con un marcador de 4 a 3. El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final al ganador del enfrentamiento entre las selecciones de Argentina y Australia, que se jugará a segunda hora de este sábado 3 de diciembre.

“No nos podemos confiar”: Lionel Scaloni sobre Australia y su tradición en los Mundiales

El seleccionador nacional de Argentina, Lionel Scaloni, dejó claro que no se pueden “confiar” en su duelo de octavos de final de este sábado (a las 2:00 de la tarde hora colombiana) en el Mundial de Qatar ante Australia, “una buena selección” y “con tradición” en este tipo de citas.

“A mí no me sorprende lo de Australia, me parece una buena selección, que hizo una buena fase de clasificación, donde se quedó cerca de clasificarse directamente. Tiene tradición en los Mundiales, tiene buenos jugadores de mediocampo hacia delante, no nos podemos confiar absolutamente de nada”, señaló el seleccionador Scaloni en rueda de prensa previa recogida por el diario ‘Olé’.

Por su parte, el técnico cree que su rival tiene jugadores “más rápidos” que Polonia y que por eso tendrán que tomar “precauciones” en los contragolpes. “No estoy de acuerdo que ellos sean inferiores, hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar el partido”, advirtió.

“Si el rival es inferior, habrá que verlo. Esto es fútbol, son 11 contra 11 y por eso hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar el partido. El planteamiento será similar, con algunos matices, ellos tienen buenos jugadores, pero nuestra idea de jugar es la de los últimos partidos”, añadió.

El exjugador del Deportivo de La Coruña recalcó que se dejarán “hasta la última gota de sudor”. “Vamos a competir, sabiendo las dificultades que tiene este Mundial donde, para mí, no hay sorpresas porque todos los equipos compiten”, añadió Scaloni, que no confirmó si podrá contar con Ángel di María, pero que sí que tendría listo al sevillista Marcos Acuña.

*Con información de AFP.