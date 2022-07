Palacios sin alcohol, los hospedajes de las selecciones en el Mundial Catar 2022

Las 32 selecciones participantes en el Mundial 2022 de fútbol en Catar se alojarán en palacios, centros balnearios y hoteles de lujo en los que el alcohol está prohibido, indicó el martes la FIFA.

Todos los equipos optaron por establecer sus ‘campamentos base’ dentro del pequeño estado del Golfo para el torneo que comienza el 21 de noviembre.

Las selecciones conservarán el mismo alojamiento durante toda su estancia en Catar, precisó el organismo rector del fútbol mundial.

Según la lista publicada por la FIFA, 24 equipos estarán alojados en hoteles y establecimientos “situados en un radio de 10 kilómetros unos de los otros”.

🏆 Catar 2022 será la Copa Mundial de la FIFA más compacta desde la edición inaugural de 1930.



🌏 24 selecciones estarán en un radio de 10 km. — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 26, 2022

Francia, la vigente campeona mundial, eligió como ‘domicilio’ Al Messila, un complejo hotelero cercano a Doha, que destaca principalmente su “marco de palacio privado”. Las villas allí cuestan más de 2.500 dólares por noche (2.459 euros).

Alemania, campeona del mundo en Brasil-2014, tendrá su base en Zulal, que se presenta como el mayor centro de bienestar de Oriente Medio. Es propiedad de la familia reinante de Catar y la ‘suite real’ allí cuesta más de 10.000 dólares por noche.

Manuel Neuer y sus compañeros de equipo serán los que estén más alejados de Doha, a 100 kilómetros de la capital, pero se beneficiarán de la ventaja de estar “en una burbuja” alejada de las multitudes, afirma el director del establecimiento, Daniele Vastolo.

Inglaterra se alojará en el hotel Souq Al Wakra, donde las autoridades han previsto privatizar una parte de la playa pública vecina para Harry Kane y sus compañeros. El hotel no sirve alcohol, pero se han previsto mejoras para hacer más grande la sala de deporte y proponer alternativas de ocio a los futbolistas, como videojuegos.

Brasil optó, por su parte, por el hotel Westin del centro de Doha, mientras que la Argentina de Lionel Messi y España optaron por un alojamiento “lujoso” en la Universidad de Doha, desde donde podrán llegar a pie a su terreno de entrenamiento.

Se esperan más de un millón de aficionados en Catar para el Mundial 2022, cuya final está programada para el 18 de diciembre.

Algunos aficionados han reservado hoteles a 2.000 dólares la noche, mientras otros buscan alternativas más económicas, como bungalows o tiendas de campaña en el desierto.

El nuevo capítulo de Como Nunca Lo Viste es también un homenaje. 😢@LuquitaRodrigue y Freddy Rincón reaccionan a la historia del mito colombiano en la Copa Mundial. 🇨🇴 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 25, 2022

Fase de grupos - Catar 2022

Grupo A: Catar, Ecuador, Senegal y Países Bajos.

Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales.

Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia.

Grupo D: Francia, Australia, Dinamarca y Túnez.

Grupo E: España, Costa Rica, Alemania y Japón.

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia.

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún.

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur.

Fixture del Mundial

Ya con todas las selecciones sembradas en sus respectivos grupos, el fixture completo de la competencia terminó de encajar y para Colombia los horarios en los que se podrán ver los partidos serán: 05.00 a.m., 08.00 a.m., 10.00 a.m., 11.00 a.m. y 2.00 p.m.

📢 ¡Atención! Ya conocemos a los 32 equipos clasificados para #Qatar2022. ¡La Copa Mundial de la FIFA está MUY cerca! pic.twitter.com/YV6GQULaSt — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 14, 2022

Octavos de Final

Sábado 3 de diciembre

10.00 a.m. 1A vs 2B (49)

2.00 p.m. 1C vs 2D (50)

Domingo 4 de diciembre

10.00 a.m. 1D vs 2C (52)

2:00 p.m. 1B vs 2A (51)

Lunes 5 de diciembre

10.00 a.m. 1E vs 2F (53)

2:00 p.m. 1G vs 2H (54)

Martes 6 de diciembre

10.00 a.m. 1F vs 2E (55)

2:00 p.m. 1H vs 2G (56)

Cuartos de Final

Viernes 9 de diciembre:

10.00 a.m. G53 vs G54 (58)

2:00 p.m. G49 vs G50 (57)

Sábado 10 de diciembre

10.00 a.m. G55 vs G56 (60)

2.00 p.m. G51 vs G52 (59)

Semifinal

Martes 13 de diciembre

2.00 p.m. G57 vs G58 (61)

Miércoles 14 de diciembre

2.00 p.m. G59 vs G60 (62)

Tercer puesto

Sábado 17 de diciembre

10.00 a.m. - Khalifa International Stadium

Final

Domingo 18 de diciembre

10.00 a.m. - Lusail Stadium

Con información de la AFP.