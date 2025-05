Palmira albergará partidos clave y la fase final de la Conmebol Sub-17 Femenina

El calendario de partidos inicia este jueves 1 de mayo con los duelos entre Bolivia vs Uruguay (4:30 p.m.) y Brasil vs Perú (7:00 p.m.), y se extenderá hasta el 9 de mayo con otros encuentros como Brasil vs Ecuador. La ciudad también albergará la fase final del campeonato del 12 al 24 de mayo, lo que garantiza semanas de fútbol de alto nivel.