Pánico en Medellín: imágenes muestran a supuestos hinchas de Nacional emboscando a los de América

Nuevamente, la violencia es protagonista en el Fútbol Profesional Colombiano. Usuarios en redes sociales reportaron momentos de pánico en la ciudad de Medellín, en la noche del pasado miércoles 12 de noviembre, donde varios hinchas de América de Cali se habrían visto afectados.

Los hechos se dieron en la previa al juego por la fecha 20 de la Liga BetPlay: América de Cali viajó a la capital de Antioquia para enfrentar al Deportivo Independiente Medellín en duelo decisivo de cara a los cuadrangulares.

Al tratarse de un partido tan importante, todo apunta a que unos cuantos hinchas de América se dirigieron al hotel donde concentra su equipo. En esas, mientras estarían haciendo un banderazo de apoyo, llegaron presuntos hinchas de Atlético Nacional a hacerles una violenta emboscada.

Videos | La emboscada que sufrieron hinchas de América de Cali por parte de presuntos aficionados de Atlético Nacional

Varias cuentas en redes sociales registraron lo ocurrido y se volvieron rápidamente tendencia. Reportan numerosos hechos, como la llegada de los supuestos agresores al lugar, así como también el resguardo que buscaron las víctimas.

⚠️ Nuevos videos muestran los momentos de tensión vividos durante el banderazo de @AmericadeCali en Medellín.



En las imágenes se observa la llegada de un grupo de personas que, según testigos, serían hinchas de @nacionaloficial, quienes habrían protagonizado disturbios en las… pic.twitter.com/0y4VuPrSW4 — América En La Red (@Americaenlared) November 13, 2025

Hinchas de atlético nacional llegaron en bandada en el hotel de concentración del América de Cali en Medellín y atacaron a los hinchas del rojo escarlata dejando varios heridos. pic.twitter.com/iRd4dNy9eZ — Jimmy Sepulveda (@JAsepulveda77) November 13, 2025

¿Qué opinas de esto, hincha del fútbol? pic.twitter.com/DqF9ETxZeI — América Store Colombia (@AmericaStore_Co) November 13, 2025

Leonel Cerrudo, periodista que cubre la actualidad de América de Cali, informó que hay varios heridos y uno de ellos sería de gravedad. Ahí mismo adjuntó un video que muestra más detalles del pánico que se vivió en la zona.

Horrible lo que pasó en Medellín. Hinchas de #Nacional atacaron a los de #América en el hotel de concentración. Varios heridos (uno grave). Los jugadores estaban cenando. Algunos "Escarlatas" lograron ingresar al hotel. Repudio toda violencia. Qué tristeza que esto siga pasando. pic.twitter.com/MPGXxVRYpb — Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) November 13, 2025

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial ni por parte de la Policía del Valle de Aburrá, ni del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ni del secretario de Seguridad, Manuel Villa. Sin embargo, se espera que en las próximas horas llegue información al respecto por parte de los organismos oficiales.

¿Fueron hinchas de Atlético Nacional?

Quienes grabaron los videos, y posteriormente los subieron a sus redes sociales, o a las cuentas cercanas a América de Cali, revelan que sí se trataría de hinchas de Atlético Nacional.

Un nuevo acto de violencia en el marco del deporte, y justo en la previa de una fecha, donde Nacional y América pelean algo, aunque no tienen duelo directo: el verde quiere ser cabeza de serie, y la mecha busca asegurar su clasificación.

Asoma un América de Cali vs. Atlético Nacional por Copa BetPlay