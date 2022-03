Parte de tranquilidad en River Plate por Juanfer Quintero | ¿Qué le había pasado?

Juan Fernando Quintero ha sido uno de los jugadores que mejor desempeño ha tenido durante su doble paso por River Plate de Argentina, en el que actualmente ha tenido intermitencias, pero en los momentos que ha logrado aportar ha sido clave para su equipo, pues su magia en la zurda que posee le ha entregado un salto de calidad a la plantilla del cuadro millonario.

Dicha continuidad parecía que la iba a extrañar River Plate durante su próximo duelo, el que enfrentará el sábado (5 de marzo) a San Lorenzo por la quinta jornada de la Primer División en Argentina. La razón de una posible nueva ausencia era la información entregada por el diario Olé del país vecino, que aseguraba que el colombiano y su compañero, Nicolás de la Cruz, no estuvieron en la práctica habitual del pasado martes, producto de una gripa.

El medio argentino fue claro en abrir la posibilidad a un presunto contagio de coronavirus y que por esta razón los jugadores serán testeados: “Si bien el cuerpo médico del club informó que el colombiano y el uruguayo padecen síntomas leves, por precaución no viajaron al River Camp y serán hisopados en las próximas horas para descartar casos de covid-19″.

✅ Tras haber superado sus cuadros gripales, Nicolás De La Cruz y Juan Fernando Quintero se entrenaron esta mañana en River Camp. pic.twitter.com/HQtAFYKLdR — Revista River 1986 (@Revista1986) March 3, 2022

Por otra parte, con los resultados se determinaría si Juanfer podría estar en el esquema que afronte la próxima fecha con el equipo millonario: “Todo dependerá de cómo evolucionen en las próximas horas para determinar si podrán integrar la lista de concentrados para el choque ante el Ciclón”.

Durante la tarde de este jueves, las buenas nuevas aparecieron alrededor del mundo River Plate, entregadas por el medio TyC Sports, el cual informó de manera satisfactoria que: “El uruguayo y el colombiano pudieron volver a estar a la par de sus compañeros en el River Camp, después de dos días consecutivos de ausencias debido a encontrarse con un cuadro gripal. Los jugadores, ya recuperados, pudieron volver a entrenarse”, disipando así cualquier posibilidad de un contagio de coronavirus.

Previa de la jornada

El poderoso River Plate, que busca saltar al primer puesto de la Zona 1 del torneo argentino, visitará a un San Lorenzo que necesita ganar para revertir un magro arranque de campeonato, en el encuentro destacado de la quinta fecha.

El equipo millonario viene de un empate inesperado como local frente a Racing (2-2), en un duelo que los de la banda roja estaban dos goles arriba, pero permitieron la reacción de la Academia, que se llevó un punto con sabor a victoria del Monumental.

Al actual campeón del fútbol argentino todavía le cuesta superar la irregularidad, tal como lo demostró ante Racing, con un primer tiempo brillante, y una abrupta caída de intensidad en la segunda parte que le valió un dolor de cabeza.

📋 Los convocados para visitar este sábado a @SanLorenzo por la quinta fecha de la #CopaDeLaLiga.#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/NMwwI8SPXX — River Plate (@RiverPlate) March 3, 2022

“Hicimos un partido incompleto, no hay muchas excusas. En el segundo tiempo no pudimos reaccionar ni sostenerlo. Nos queda esa amargura. Por lo general terminamos mejor que el rival, pero no es lo que pasó. Fue mérito de ellos y dejadez nuestra”, aceptó el entrenador Marcelo Gallardo.

La oportunidad de reivindicarse llegará pronto, frente a un San Lorenzo todavía en formación, demasiado inestable, y que aún no ha ganado ningún partido en la Copa de la Liga, por lo que empiezan a sumarse los cuestionamientos hacia el entrenador Pedro Troglio.

En la fecha pasada, el Ciclón rescató un empate (1-1) a duras penas ante Argentinos Juniors, que mereció mejor suerte, y ahora le tocará un examen aún más complejo, pero Troglio se mostró optimista y expresó que “hay una reacción positiva (del equipo) en casi todos los partidos, eso es un punto a favor”.

*Con información de la AFP.