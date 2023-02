Periodista levanta un ‘polvorín’ entre los hinchas del Junior al asegurar que es “un equipo de provincia”

El comienzo de este 2023 para el Junior de Barranquilla no ha sido el esperado por sus hinchas. El conjunto dirigido por Arturo Reyes ha sumado en tres jornadas de la Liga BetPlay a penas dos puntos, dejando incertidumbre de cara a lo que viene en este año pensando en el campeonato local y la Copa Sudamericana, torneo donde se jugará la vida para avanzar a la fase de grupos.

La derrota del pasado fin de semana a manos del Atlético Bucaramanga levantó un sinnúmero de críticas en contra del equipo tiburón, que tiene una de las mejores nóminas del país. Los nuevos refuerzos han sido señalados severamente en este comienzo.

Juan Fernando Quintero, corto de protagonismo en su segunda salida con Junior. - Foto: Dimayor

No obstante, sumado a este mal ambiente que ha generado el arranque del Junior, sus hinchas también han desatado su furia contra la prensa, que ha criticado severamente al club por sus resultados.

En esta oportunidad, los hinchas barranquilleros no soportaron la dura crítica del periodista ‘Pacho’ Vélez de la cadena ESPN, quien no tuvo piedad en asegurar que este Junior “es un equipo de provincia”, esto haciendo referencia a la dirigencia del equipo.

“Junior es un equipo con mentalidad de provincia, no ha sabido dar el salto de calidad y convertirse en un equipo grande. En Junior se toman decisiones como en un pueblo, no tiene la grandeza de un equipo que está llamado a planificar una competencia. Se dejan llevar por los sentimientos, no saben estructurar un plan”, dijo Vélez.

“¿Es un equipo chico con plata?, preguntó Faustino Asprilla, y Vélez le dijo: “Puede ser”.” Junior, con el dinero que tiene, con la afición que tiene, con el estadio que tiene, con la importancia regional que tiene, debería ser un equipo estructurado de una manera distinta, y no manejado al vaivén de la calentura… ¡Dejen trabajar a Arturo Reyes todo el torneo!”.

Bucaramanga tomó la punta de la Liga BetPlay con 7 unidades. - Foto: Dimayor

Dichos comentarios generaron una gran polémica en contra del comunicador en redes sociales. Algunos sacaron a relucir los títulos que ha ganado el cuadro barranquillero en los últimos años frente a otros clubes de mayor envergadura que no han logrado hacer mayor cosa.

Desde Junior se defienden de las críticas

En la contienda más reciente ante Bucaramanga, al equipo barranquillero se le vio activo en el ataque, con Quintero y Bacca como los más insistentes; no obstante, al estar frente al arco para la definición, ninguno de los encargados estuvo a la altura del cuadro tiburón, pues todos mandaron el balón muy lejos de los tres palos generando las ácidas críticas en su contra.

Conociendo esos comentarios, el delantero y referente del equipo sacó el ‘paraguas’ para proteger a Juan Fernando Quintero y Junior: “Nos falta un poco más y creo que hay partidos donde están pendientes de JuanFer y nosotros debemos aprovechar para encontrar a otros compañeros”.

Intentando que la situación no se agrave más de lo que se espera, hizo un llamado a la calma para que se entendiera que apenas era la fecha 3 y quedaba mucho en juego: “Eso irá pasando con trabajo, es apenas el segundo partido de JuanFer y acá lo que nos falta son los resultados. La afición cree, los directivos creen y nosotros creemos, somos el equipo con más abonados. A nosotros nos exigen y eso nos alegra, porque ir a un estadio vacío no está bien”.

“Lastimosamente, se juzga por el resultado, pero vamos a insistir. Es un grupo nuevo, encontrando las ideas que queremos y cuando lleguen los resultados, se va a ver todo mejor. Trabajar, seguir trabajando y trabajar, no hay más”, añadió.

Junior empató 1-1 frente al Independiente Medellín en el Metropolitano - Foto: Dimayor

Por lo pronto, Junior buscará su primera victoria de 2023 cuando este jueves 9 de febrero se enfrente al Unión Magdalena en el clásico costeño.