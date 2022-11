Pese a estar prohibido, Gareth Bale se las arregló para jugar golf en Qatar 2022; tuvo un problema

Una de las grandes historias en el Mundial de Qatar 2022 es el regreso de Gales a este certamen de selecciones nacional después de 64 años, al que no asistía desde Suecia 58. Al clasificar en la eliminatoria europea, esta nueva generación de los dragones rojos le dieron a su país su segunda presencia en una Copa del Mundo.

Ya cumpliendo el sueño mundialista, el equipo que tiene como máximo referente a Gareth Bale igualó en su debut a un gol ante Estados Unidos con gol de penalti del exjugador del Real Madrid.

Aunque están concentrados en conseguir la clasificación a los octavos de final, el atacante de 33 años parece tener otras preferencias, además de brillar en el campo de juego.

Para nadie es un secreto que Bale disfruta del golf tanto como del fútbol, y posiblemente hasta más porque así lo ha hecho saber. Es por eso que el futbolista de Los Ángeles de la MLS se las ha arreglado para jugar durante el Mundial de Qatar 2022 pese a tenerlo prohibido.

Antes del inicio del campeonato, su técnico Rob Page dejó claro que no sería permisivo y no iba a dejar que sus jugadores practiquen otros deportes. “No hay golf, estamos aquí para trabajar”.

“En el pasado, puede que Gareth, Kieffer Moore o Aaron Ramsey se me acerquen y me digan: ‘¿Cuál es el plan para mañana por la tarde? ¿Hay reuniones? Yo diría: ‘No, no hay reuniones, así que si quieres nueve hoyos, ve y juega’. Pero es que aquí casi no hay tiempo, porque hay un partido después del otro, dijo.

Pese a esa indicación de su técnico, los medios ingleses revelaron que Bale sí pudo jugar golf en Qatar. Esto se debe gracias a la tecnología y las infinitas posibilidades que ofrecen los videojuegos, Por medio de una PlayStation, el capitán de la selecciones de Gales está disfrutando del deportes que tanto le gusta junto a sus compañeros.

Ahora bien, parece que su pasión le jugó una mala pasada. Según confirmó The Sun, “Bale ha sufrido un dolor de espalda y no quiere correr riesgos en Qatar, incluso si eso significa perderse a su otro gran amor”. Ante esto, el futbolista ha tenido que dejar a un lado el videojuego de golf y centrarse totalmente en lo futbolístico.

Es más, en rueda de prensa, su compañero Harry Wilson contó que Gareth Bale “no ha jugado mucho” porque “su espalda podría estar sintiéndose un poco”. Esto encendió las alarmas a la interna del seleccionado galés y por eso el capitán ya no estaría disfrutando del golf virtual junto a los demás jugadores.

En cuanto a lo deportivo, después de igualar con Estados Unidos en el debut, este viernes la selección de Gales perdió sorpresivamente ante Irán y quedó relegado al último puesto del grupo B, dejando en duda su clasificación a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Ahora, el equipo de Gareth Bale está obligado a ganarle a Inglaterra en la última fecha de la fase de grupos y esperar al resultado entre Estados Unidos e Irán. Cabe recordar que ingleses y norteamericanos se enfrentarán este viernes a las 2:00 p.m. (hora colombiana).