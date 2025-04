Pibe Valderrama no se esconde y lanza recado para que Lorenzo lleve a Dayro Moreno a Selección Colombia

Con 39 años, dicha posibilidad es muy compleja de darse, más, cuando Néstor Lorenzo tiene una columna vertebral de jugadores que suele no tocar, por más que estos no anden en buen nivel.

Dayro Moreno, triplete con Once Caldas ante Gualberto Villarroel. | Foto: AFP

De incluir nombres que no hayan estado en su proceso sería porque están teniendo un nivel superlativo, pero no suele suceder. Además, porque estar en el fútbol colombiano les resta puntos.

En medio de todo esto, la vuelta del Once Caldas luego de su juego en Bolivia donde Dayro fue la gran figura, se dio el encuentro entre una gloria nacional como el Pibe Valderrama y Moreno.

Veredicto del Pibe sobre Dayro a Selección Colombia

Y justo después, fue que escribió su dictamen sobre si llevar o no a Moreno al equipo nacional: “Hey loco! Ya no tienen excusas para no llamarte a la Selección”.