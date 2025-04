Pillan a Jhon Jáder Durán con exnovia de Richard Ríos: cámara escondida tomó foto y lo delató

Jhon Jáder Durán aprovechó su paso por la Selección Colombia y se quedó unos días más en el país disfrutando de la compañía de familiares y amigos a los que no veía desde hace mucho tiempo por su paso al Al-Nassr de Arabia Saudita.

Lo que no se esperaba es que fueran a filtrar una foto suya con Nicole Rivera, influencer antioqueña más conocida como ‘La Suprema’.

Esta no es la primera vez que el nombre de ‘La Suprema’ resuena en la Selección Colombia, pues antes de la Copa América 2024 se conoció que habría tenido una relación corta con Richard Ríos.

‘La Suprema’, por su parte, regresó a finales del año pasado con Blessd , reconocido cantante de reggaeton. No obstante, esa relación también se dio por terminada a inicios de 2025.

Capella respondió preguntas en su cuenta de Instagram y dijo que no tenía compromiso con nadie, además de confirmar que estaba viviendo en Colombia.

No paran las polémicas

“¿Por qué está fallando tanto esta selección? Pero es normal. Todo el tiempo no puede ser color de rosa tampoco , hay momentos malos y momentos buenos. Como en la casa, con tu pareja, hay momentos malos y momentos buenos. Así es el fútbol, no todo el tiempo puede ser color de rosa“, declaró en una de las respuestas.

“Se gana, se empata, se pierde, estamos en un momento no tan bueno y cuando estábamos en un momento bueno todo era color de rosa, todo el mundo hablaba bien y ahora tampoco porque no éramos Dios y no somos el diablo, hay aprender a tratar”, sentenció.