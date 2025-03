Pillaron a James Rodríguez portándose mal tras derrota del León contra el Necaxa: cámara lo siguió y captó tenso momento

Uno de los asistentes que intentaba contenerlo, no tuvo más remedio que dejarlo y levantar las manos para que el ’10′ se desahogara.

¿James tuvo un mal partido?

Si bien James no logró guiar a su equipo a la remontada, el portal SofaScore lo calificó con un 7,6, siendo el mejor jugador de su Club en el juego contra el Necaxa; entregó una asistencia y empujó siempre hacia adelante.

Pese a esto y al juzgar por los comentarios que dejaron los seguidores del conjunto esmeralda, la participación del colombiano no fue la deseada; sin embargo, la apreciación de los hinchas no apuntó solo contra el ex Real Madrid, sino hacia el equipo en general, al cual le reclamaron por el bajo nivel que mostró en defensa y por cómo el técnico Berizzo planteó el encuentro.