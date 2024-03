Polémica en el FPC: Wilmar Roldán no pitó ‘penal claro’ en el Pasto vs. Once Caldas y Dayro Moreno explotó

Una nueva polémica arbitral se volvió a presentar en el fútbol profesional colombiano. Esta jugada que causó controversia se presentó en el partido entre el Deportivo Pasto y Once Caldas por la jornada número 14 de la Liga Betplay del primer semestre del año.

Sin embargo, tras el rebote de Dayro Moreno, la pelota no siguió su transcurso normal, esto porque Brayan Carabalí se interpuso en el camino. Pero el defensa del Pasto utilizó una parte prohibida de su cuerpo para bloquear el balón. Usó la mano .

Dayro, al ver la mano del jugador del Deportivo Pasto, no tardó en pedir el penal, el cual, Wilmar Roldán, el juez central del compromiso y el considerado por muchos como el mejor árbitro del país, estimó que no era para dar el disparo desde los doce pasos. Dayro Moreno no lo podía creer.