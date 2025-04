Polémica por ‘gol fantasma’ que le metieron al Bucaramanga: video deja dudas y condena al VAR

“En estas acciones quien certifica si el balón pasó la línea de meta, es el sistema de detección de goles, como NO hay es el VAR quien decide (antes verificó un offside que no hubo) ‘yo creo’ que el balón la traspasó totalmente y fue gol de Isla de Colo Colo “, indicó el analista arbitral José Borda.

No obstante, para Var Central, otra conocida cuenta que analiza jugadas polémicas en el FPC, no hay una imagen clara del gol concedido a Mauricio Isla. “Leo a muchos que dicen que no hay una imagen clara y contundente que demuestre que la pelota cruzó en su totalidad. Y sí, la verdad que les doy la razón. No hay una toma clara para asegurarlo 100 %. Decidieron en sala VOR con la que está en línea con la portería“, explicó.