¿Por qué Alfredo Morelos no es tenido en cuenta en la Selección Colombia?: el jugador responde

Ante el inminente crecimiento de los futbolistas colombianos por el mundo, sus posibilidades para que continúen logrando cosas importantes es clave para seguir dejando el nombre de Colombia en alto.

Uno que ha logrado este objetivo desde su llegada a Escocia ha sido Alfredo Morelos, quien ha demostrado que le tiene la medida al fútbol europeo y que su salida del Rangers, podría presentarse en cualquier momento.

El ariete colombiano suema con esta posibiidad y, por esa razón, durante este jueves, 3 de marzo, entregó varias declaraciones al programa radial Vbar Caracol, en donde dialogó sobre su presente, además de conntar en que liga top del mundo le gustaría jugar.

“Muy contento, muy feliz de la actualidad que estoy viviendo, estoy jugando partidos en Europa League, en la liga también y aportándole mucho a Rangers. Seguir sumando que se viene cosas importantes, espero cerrar la temporada con un título”, expreso acerca de su presente.

Además, esto fue lo que expresó sobre los planes con su actual equipo: “Yo estoy muy tranquilo, tengo la cabeza en Rangers. Que sea lo que Dios quiera, sería lindo quedar campeón con Rangers y ya lo que venga a corto plazo, si se da la oportunidad de salir, bendito sea”.

El jugador confesó a que liga del fútbol le gustaría ir si sale del Rangers: “Escocia es similar a la Premier, con lo que estamos haciendo en Europa hay mucha gente viendo. Steven Gerard también se fue a la Premier League, es de mis ligas favoritas y sería lindo”.

Finalmente, se refirió a las oportunidades que ha tenido en el equipo nacional: “En la Selección hay que tener tranquilidad a la hora que se pueda dar la oportunidad de estar ahí y, si se da, hay que aprovechar. Yo me he sentido tranquilo, siempre uno quiere estar vistiendo la camiseta de la Selección, no se me ha dado la oportunidad de jugar y lo he tomado con tranquilidad”.

Rompiendo récords

Una nueva jornada del fútbol europeo en sus máximos torneos le permitió a uno de los futbolistas colombianos, con procesos en Selección Colombia, volver a brillar en su club. Se trata de Alfredo Morelos, quien cumple una temporada de ensueño con el Rangers de Escocia y durante la jornada europea del mes anterior volvió a demostrar un buen nivel, llevando desde el ataque a su equipo por el camino del triunfo.

A mediados de febrero se hizo dueño de las acciones ofensivas de su club, entregándole oportunidades claras, colaboraciones a sus compañeros, además de anotaciones que le permiten llegar a cifras importantes en su trasegar europeo, en el que ya completa más de cinco años y en donde ha sido figura del club en el cual compite.

BVB 0-2 RAN (41') - Impresionan las cifras de Alfredo Morelos en competiciones europeas (32 goles en 60 partidos).



Ya es el TERCER máximo anotador en TODA la historia de la Copa UEFA:



40 Henrik Larsson

34 Klaas-Jan Huntelaar

31 ALFREDO MORELOS

31 Radamel Falcao

31 Aritz Aduriz pic.twitter.com/eNo0rTCovu — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 17, 2022

Según el especialista en datos MisterChip, el delantero colombiano Alfredo Morelos se convirtió este jueves en le tercer máximo anotador de la Europa League en toda la historia, lugar que hasta ahora mantenía Radamel Falcao García, compatriota del ‘Búfalo’ con 31 anotaciones. Ahora, el oriundo de Cereté igualó la marca y tendrá la posibilidad de superarla en los próximos compromisos de su equipo por la competición continental. Los jugadores que están por encima de los dos cafeteros en el ranking son: Henrik Larsson (40) y Klaas-Jan Huntelaar (34).

La mejor temporada del ariete nacional se produjo en 2019-2020, donde alcanzó la importante cifra de 14 anotaciones durante la competencia del Viejo Continente. Las restantes en las que ha participado le han dejado a Morelos un promedio de tres anotaciones por temporada. En la actualidad sus registros no son menores tampoco en la liga local, donde ha anotado 11 tantos, que sumados a otros de torneos locales, le han dado la cifra de 18 goles.