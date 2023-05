Posible refuerzo estrella: Víctor Ibarbo, cerca de unirse al Atlético Nacional para la próxima temporada

El delantero de 33 años ha sido uno de los futbolistas nacidos en Colombia que logró deslumbrar con su talento en el viejo continente. Víctor Ibarbo ha estado presente en clubes como Cagliari y Roma en Italia o el Watford de Inglaterra, sin embargo, debido a distintas lesiones, fue poco a poco saliendo de los radares de los equipos y de la alta competitividad y terminó jugando en el fútbol chino.

El nacido en Tumaco se encuentra en territorio colombiano desde hace varios meses, recuperándose de una lesión. Mientras eso ocurre, espera poder ser contratado por un club y es por eso que los fanáticos de Atlético Nacional empezaron a decir su nombre para que retornara al club en el que fue una estrella y se dio a conocer en otros países.

¿Atlético Nacional es una opción?

El atacante, en medio de una entrevista al canal Win Sports, confirmó su deseo de jugar en el fútbol colombiano y reveló que se encuentra entrenando con Águilas Doradas. “No tengo vinculación con ellos, estoy muy agradecido con el club porque me está dando la oportunidad de mantenerme en forma, les pedí permiso para entrenar y me dijeron que no había ningún problema. Desde hace 5 meses estoy entrenando con ellos y desde hace 7 meses estoy en Colombia”.

Víctor Ibarbo, parte importante del título de Libertadores para Nacional en 2015. - Foto: Getty Images

Víctor señaló que se encuentra como agente libre tras finalizar su vinculación con el equipo en China en el que estaba jugando y contó que ha tenido conversaciones con algunos clubes en Colombia. “Quiero jugar acá porque acá está mi familia, mis hijos están creciendo y también sería chévere terminar en Colombia los poquitos años que me quedan”.

La actualidad de Nacional

Los verdolagas, actualmente, se encuentran disputando dos torneos, la Copa Libertadores y la Liga Colombiana, en la que se encuentran en la fase final.

El miércoles 24 de mayo, Atlético Nacional dio un paso más cerca de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores tras vencer sobre la hora a Melgar de Perú. Los verdolagas se impusieron a pesar de tener diez hombres por la insólita expulsión de Jhon Solís.

Víctor Ibarbo fue campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional. - Foto: Getty Images

El autor del tanto verdolaga fue el experimentado Danovis Banguero, quien fue una de las figuras del partido, no solo por el gol, sino también por su comportamiento en defensa.

Con este resultado, los verdolagas quedaron muy cerca de la clasificación llegando a 10 unidades en el grupo H. Seguido al equipo colombiano aparece Olimpia, rival que jugará este jueves ante Patronato con el objetivo de no perder pisada.

Una victoria de los paraguayos le dará una mano a Nacional para clasificar. La siguiente jornada para los verdolagas será el 8 de junio, cuando visite Paraguay para medirse con Olimpia.

¿Qué viene para Atlético Nacional?

Por ahora el verde de la montaña se alista para enfrentar el próximo domingo 28 de mayo a Alianza Petrolera en la segunda fecha de los cuadrangulares finales del torneo local.

Por otro lado anunciaron que jugarán un partido amistoso ante Millonarios en la próxima pretemporada en Estados Unidos.

Imagen de referencia. - Foto: LatinContent via Getty Images

“El Clásico Colombiano llega a Miami el 8 de julio en el estadio DRV PNK Stadium para celebrar la Independiencia de Colombia”, dio a conocer el club embajador al informar que el encuentro se realizará bajo la logística de Primetime Sports y DRV PNK Stadium, “el anticipado partido de la Liga BetPlay Dimayor entre los dos clubes más grandes de Colombia, Millonarios FC y Atlético Nacional”.

Por primera vez, el encuentro entre los equipos con más títulos en Colombia se llevará a cabo en la sección de Clásicos de Primetime Sports. En los años anteriores, esta iniciativa contó con el Superclásico mexicano entre Club América y Chivas de Guadalajara. Con respecto a la distribución de las fanaticadas, los seguidores del equipo bogotano estarán en la zona norte del estadio, mientras que la banda de los verdolagas será la sur.