¿Premio Puskás? El golazo de Richarlison en la Premier League que le da la vuelta al mundo

El brasileño fue la figura del partido gracias a los dos goles que marcó.

Redacción Deportes
16 de agosto de 2025, 6:30 p. m.
Richarlison brilló con doblete de golazos en la victoria del Tottenham frente al Burnley por la primera jornada de la Premier League
Richarlison brilló con doblete de golazos en la victoria del Tottenham frente al Burnley por la primera jornada de la Premier League. | Foto: AFP

Este fin de semana empezó de manera oficial la Premier League de Inglaterra, considerada como una de las ligas más importantes del mundo. El Tottenham se enfrentó al recién ascendido Burnley por la primera jornada de este apasionante torneo.

Contexto: Conmovedor homenaje del Liverpool a Diogo Jota en el inicio de la Premier League: duro momento

El encuentro contó con una figura predominante: el brasileño Richarlison, quien brilló con un doblete de golazos ante el Burnley.

Uno de los goles marcados por el delantero brasileño le está dando la vuelta al mundo y desde ya se perfila para competir por el Premio Puskás (galardón que otorga la FIFA al mejor gol de la temporada).

Este es el golazo de Richarlison

Más del partido

El brasileño Richarlison, con un doblete, condujo al Tottenham a la victoria 3-0 sobre el Burnley este sábado en la 1.ª jornada de la Premier League, en el estreno en el campeonato con su nuevo entrenador, el danés Thomas Frank.

Después de caer en la tanda de penales de la Supercopa de Europa el miércoles ante el París Saint-Germain, los ‘Spurs’ consiguieron esta victoria convincente para arrancar una temporada en la que quieren dejar atrás el mal papel liguero de la pasada, cuando apenas fueron decimoséptimos, lo que terminó costándole el puesto al técnico Ange Postecoglou.

Richarlison encarriló la victoria londinense con sus tantos en los minutos 10 y 60, antes de que Brennan Johnson pusiera el 3-0 definitivo en el 66.

Richarlison brilló con doblete de golazos en la victoria del Tottenham frente al Burnley por la primera jornada de la Premier League
Richarlison brilló con doblete de golazos en la victoria del Tottenham frente al Burnley por la primera jornada de la Premier League | Foto: AFP

Por su parte, el recién ascendido Sunderland se impuso por idéntico resultado, 3-0, al West Ham, regresando así de la mejor manera a un campeonato que había abandonado en 2017.

El español Eliezer Mayenda (61) firmó el primer gol del Sunderland en esta vuelta a la élite, antes de que sus compañeros Daniel Ballard (73) y Wilson Isidor (90+2) sentenciaran.

En el descuento, el Fulham salvó un punto en su visita al Brighton (1-1), mientras que Aston Villa y Newcastle igualaron 0-0 en uno de los partidos estelares de esta jornada. En el último turno del sábado, el Manchester City visita al Wolverhampton.

Contexto: Salah se quebró en el homenaje de Liverpool a Diogo Jota: video le da la vuelta al mundo

El domingo continuará la primera jornada inglesa con cuatro partidos.

Destacan principalmente dos de esos duelos, el derbi entre el campeón mundial Chelsea y el Crystal Palace, ganador el pasado fin de semana de la Community Shield (Supercopa de Inglaterra), y especialmente la visita el domingo del Arsenal a Old Trafford para probar el estado de un Manchester United que espera olvidar su pésima pasada temporada.

*Con información de AFP.

