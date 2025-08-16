¿Premio Puskás? El golazo de Richarlison en la Premier League que le da la vuelta al mundo

Este fin de semana empezó de manera oficial la Premier League de Inglaterra, considerada como una de las ligas más importantes del mundo. El Tottenham se enfrentó al recién ascendido Burnley por la primera jornada de este apasionante torneo.

El encuentro contó con una figura predominante: el brasileño Richarlison, quien brilló con un doblete de golazos ante el Burnley.

Uno de los goles marcados por el delantero brasileño le está dando la vuelta al mundo y desde ya se perfila para competir por el Premio Puskás (galardón que otorga la FIFA al mejor gol de la temporada).

Este es el golazo de Richarlison

De pie para el pedazo de gol que firmó Richarlison 🇧🇷. Un tributo a su propia maravilla en el Mundial de Qatar, esta vez con sello Premier. BELLEZA.pic.twitter.com/2tJFx0Gnjc — VSports Team (@VSportsTM) August 16, 2025

Más del partido

El brasileño Richarlison, con un doblete, condujo al Tottenham a la victoria 3-0 sobre el Burnley este sábado en la 1.ª jornada de la Premier League, en el estreno en el campeonato con su nuevo entrenador, el danés Thomas Frank.

Después de caer en la tanda de penales de la Supercopa de Europa el miércoles ante el París Saint-Germain, los ‘Spurs’ consiguieron esta victoria convincente para arrancar una temporada en la que quieren dejar atrás el mal papel liguero de la pasada, cuando apenas fueron decimoséptimos, lo que terminó costándole el puesto al técnico Ange Postecoglou.

Richarlison encarriló la victoria londinense con sus tantos en los minutos 10 y 60, antes de que Brennan Johnson pusiera el 3-0 definitivo en el 66.

Richarlison brilló con doblete de golazos en la victoria del Tottenham frente al Burnley por la primera jornada de la Premier League | Foto: AFP

Por su parte, el recién ascendido Sunderland se impuso por idéntico resultado, 3-0, al West Ham, regresando así de la mejor manera a un campeonato que había abandonado en 2017.

El español Eliezer Mayenda (61) firmó el primer gol del Sunderland en esta vuelta a la élite, antes de que sus compañeros Daniel Ballard (73) y Wilson Isidor (90+2) sentenciaran.

En el descuento, el Fulham salvó un punto en su visita al Brighton (1-1), mientras que Aston Villa y Newcastle igualaron 0-0 en uno de los partidos estelares de esta jornada. En el último turno del sábado, el Manchester City visita al Wolverhampton.

El domingo continuará la primera jornada inglesa con cuatro partidos.

Destacan principalmente dos de esos duelos, el derbi entre el campeón mundial Chelsea y el Crystal Palace, ganador el pasado fin de semana de la Community Shield (Supercopa de Inglaterra), y especialmente la visita el domingo del Arsenal a Old Trafford para probar el estado de un Manchester United que espera olvidar su pésima pasada temporada.