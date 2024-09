Presidente de Conmebol habló sobre Colombia tras lo sucedido en Copa América; confesó arreglo que hizo con Infantino

“Qué honor estar acá en la celebración de los 100 años de la FCF. A mí, me tocó vivir el fútbol colombiano y cómo no reconocer que esto está hecho de luchar contra la adversidad. Para la Conmebol, Colombia no es solo un país más, Conmebol está con Colombia y seguirá apoyándola”, manifestó inicialmente Domínguez.