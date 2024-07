Presidente del São Paulo estalló y lanzó fuertes acusaciones contra James Rodríguez: “Necesita tener interés y ganas”

No es un secreto que el número 10 no ha tenido muy buena relación con el entrenador argentino, quien desde el primer momento lo relegó al banco y posteriormente lo ‘borró' de la plantilla, pues no lo convocaba a los partidos. Varios medios de ese país culpan al centrocampista, lo acusan de no dar el máximo en los entrenamientos y no mostrar una buena actitud.