“Préstenos el helicóptero”, hinchas de América hacen curioso pedido de seguridad a Francia Márquez para el clásico con Cali

Este fin de semana, la Liga colombiana tendrá duelos vibrantes en su tradicional jornada de clásicos. En uno de los partidos más atractivos, América de Cali, líder del campeonato, visitará el estadio del Deportivo Cali para disputar una nueva edición del clásico vallecaucano.

El enfrentamiento entre azucareros y diablos rojos llega con un tono picante por los presentes de los equipos. Mientras que uno se ubica en la cima del torneo, el otro se encuentra en la última posición, firmando una profunda crisis de la que no ha logrado salir desde hace varios meses.

Germán Mera en la disputa de un balón en el clásico vallecaucano. - Foto: DIMAYOR

Ahora bien, más allá de lo deportivo, la previa de este juego ha estado tensa desde ambas hinchadas. Según se ha visto en redes sociales, las barras bravas podrían realizar actos violentos antes, durante y al final del esperado partido, en el estadio, a las afueras del escenario y en la ciudad de Cali.

Con este atenuante, las autoridades locales han tomado medidas de seguridad para el clásico y han confirmado la presencia de miembros de la Policía y hasta del Ejército para brindar garantías.

Los más preocupados son los hinchas del América, que ante el miedo por lo que suceda con los integrantes de su equipo, hicieron un llamado curioso a la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, quien se ha declarado hincha del club rojo.

La vicepresidenta Francia Márquez se puso la camiseta del América y fue a ver a las deportistas femeninas. - Foto: Redes sociales: Francia Márquez

Mediante las redes sociales, los hinchas le propusieron a la vicepresidenta prestar el helicóptero que tanto ha generado polémica en las últimas semanas.

El objetivo de esta petición es para que los jugadores y cuerpo técnico del equipo salgan ilesos del estadio del Deportivo Cali ante las constantes amenazas. La solicitud se ha tomado con humor por la magnitud que generaron las palabras por parte de Márquez en charla con SEMANA.

“Ayer fui… El fin de semana fui y subí en helicóptero, y hoy me vine y salí en helicóptero… Y voy a seguir las veces que vaya, voy a ir en helicóptero, le guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al presidente… Y por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, pues me merezco que el Estado en su conjunto me cuide a mí para yo asegurar y poder hacer mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos y colombianas”, dijo en su momento.

Francia Márquez. vicepresidenta de Colombia. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Por lo pronto, América y Deportivo Cali se medirán este domingo desde las 5:30 p. m. en Palmaseca. Los escarlatas necesitan una victoria para seguir en la punta del campeonato y acercarse a la clasificación, mientras que los azucareros buscan reivindicarse con su hinchada ante la mala racha que atraviesan en este 2023.

Así va la tabla de posiciones

1. América, 19 puntos

2. Chicó, 17 puntos

3. Nacional, 16 puntos

4. Águilas Doradas, 16 puntos

5. Millonarios, 14 puntos

6. Santa Fe, 13 puntos

7. Envigado, 13 puntos

8. Pasto, 13 puntos

9. Alianza Petrolera, 11 puntos

10. Medellín, 11 puntos

11. Bucaramanga, 11 puntos

12. Tolima, 10 puntos

13. Huila, 10 puntos

14. Pereira, 10 puntos

15. Jaguares, 9 puntos

16. La Equidad, 8 puntos

17. Caldas, 8 puntos

18. Unión Magdalena, 8 puntos

19. Junior, 7 puntos

20. Cali, 7 puntos