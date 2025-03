Primer entrenador que responde a dirigir Santa Fe: está en Bogotá y dio la razón

Hace un par de días, el rojo fue sacado por un modesto cuadro de Chile de la Libertadores , mientras que los azules frustraron sus ilusiones de Sudamericana al caer este miércoles ante Once Caldas, en duelo de colombianos.

Alberto Gamero, Arturo Reyes y Rafael Dudamel son algunos de los mencionados , pero no se ven avances en las negociaciones con ninguno de estos.

“Yo siempre vengo seguido, quiero mucho a Colombia, me han tratado muy bien y me gusta estar acá… no es por nada puntual que estoy acá”, señaló sobre su estancia en la capital.