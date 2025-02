Millonarios no vivió la noche esperada en su visita a Villavicencio durante el pasado martes. Si bien era el favorito a quedarse con el juego, el cuadro de Llaneros, en la última del partido, lo sorprendió empatándole 2-2.

Millonarios no pudo ganar ante Llaneros: video del gol que le quitó los 3 puntos y tabla de Liga BetPlay

Contexto: Millonarios no pudo ganar ante Llaneros: video del gol que le quitó los 3 puntos y tabla de Liga BetPlay

Intentando llamar a la calma, señaló: “Gracias a Dios no se me ha inflamado aún. Esperaremos la resonancia y que Dios permita que no vaya a ser nada grave”.