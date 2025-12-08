Primer pronunciamiento de Jossimar Calvo tras resultar víctima en ataque terrorista en Norte de Santander

Este lunes, 8 de diciembre de 2025, llegó un parte de tranquilidad de Jossimar Calvo. El reconocido gimnasta de 31 años y su esposa resultaron ser víctimas en un ataque terrorista ocurrido en Norte de Santander contra una torre de energía.

Fue en medio de la arremetida terrorista contra el departamento entre la noche del sábado 6 de diciembre y la madrugada del domingo 7 de diciembre. Tres ataques, incluyendo la explosión en la zona de energía, provocaron heridos y muertos.

Jossimar y su esposa iban en un vehículo cuando ocurrió la explosión, que los afectó y los envió a un centro médico para que les trataran las heridas.

Jossimar Calvo: “Pudo haber sido peor”

Aunque ya se conocía que tanto Calvo como su esposa estaban bien y recuperándose, la prensa y la ciudadanía se encontraban pendientes de un pronunciamiento oficial del gimnasta. Llegó este lunes en la cuenta de Instagram del deportista.

“Quiero dar primeramente las gracias a Dios, a todas las personas y a los medios de comunicación que se han tomado el tiempo de escribirnos para saber cómo estamos. Mi pareja y yo vivimos un momento muy fuerte, pero gracias a Dios hoy podemos decir que estamos bien”, arrancó afirmando Jossimar Calvo.

Y sentenció: “Afortunadamente, todo quedó en daños materiales, y eso es una enorme bendición. Dios nos protegió, nos cubrió y nos guardó en medio de una situación que pudo haber sido peor. Gracias de corazón por sus mensajes, por sus bendiciones y por tenernos presentes en sus oraciones. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre”.

Anexo al escrito, Calvo publicó una imagen de cómo quedó el vehículo tras la explosión: completamente destruido.

Horas antes de que Jossimar Calvo hiciera su primer pronunciamiento, SEMANA había dialogado con Jairo Ruiz, entrenador de Calvo y de otras figuras como Ángel Barajas.

Jairo Ruiz Casas. | Foto: Colprensa / Luisa González