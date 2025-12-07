Suscribirse

SEMANA conoció el estado de salud del gimnasta Jossimar Calvo, tras salir herido por ataque explosivo en Norte de Santander

Esta casa editorial habló con Jairo Ruiz, quien figura como uno de los entrenadores más importantes en la carrera de Calvo.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

7 de diciembre de 2025, 9:10 p. m.
Jossimar Calvo y su esposa resultaron heridos producto de un ataque terrorista en Norte de Santander.
Jossimar Calvo y su esposa resultaron heridos en un ataque terrorista en Norte de Santander. | Foto: Izq: Getty Images / Der: tomado de X - @Tvcucutaplus (API).

La violencia sigue azotando al departamento de Norte de Santander. Entre la noche del sábado 6 de diciembre y la madrugada del domingo 7 de diciembre, la zona fue objetivo de atentados terroristas.

Uno de los ataques fue una explosión en las torres de energía en el Anillo Vial Oriental. En medio del caos se encontraban el reconocido gimnasta olímpico Jossimar Calvo y su esposa.

Ambos se desplazaban en su vehículo y la onda explosiva los alcanzó. Así lo reportó Caracol Radio, citando una información de La Liga de Gimnasia de Norte de Santander. Añaden que fueron trasladados a un centro asistencial y están fuera de peligro.

SEMANA conoció cómo está Jossimar Calvo

Esta casa editorial contactó a Jairo Ruiz, entrenador que ha preparado talentos como el propio Jossimar Calvo y Ángel Barajas, para conocer cómo se encuentra el gimnasta luego del atentado.

“Para informarle a toda la ciudadanía, prensa hablada y escrita: del atentado terrorista que sufrió anoche el gimnasta Jossimar Orlando Calvo Moreno, afortunadamente salió ileso. No tiene heridas que sean de peligro, solamente el golpe, el impacto”, comenzó contando Ruíz.

Luego, remarcó: “El carro sí quedó totalmente destruido”.

Jairo Ruíz Casas.
Jairo Ruiz Casas. | Foto: Colprensa / Luisa González

Restarían horas para que el propio Jossimar haga un pronunciamiento, pero es un parte de tranquilidad conocer que tanto él como su esposa se encuentran fuera de peligro.

¿Quiénes están detrás de los atentados en Norte de Santander?

No solo fue la explosión en las torres de energía, también existió un ataque contra una patrulla en La Concordia y otra ofensiva terrorista contra el CAI Morichal.

El director general de la Policía, William Oswaldo Rincón Zambrano, catalogó los hechos como “ataques criminales y cobardes”, en un pronunciamiento oficial en su cuenta de X. Allí también lamentó la muerte del intendente Franklin Alfonso Guerrero Yánez y el subintendente Jairo Andrés Holguín.

“Las primeras líneas investigativas indican que estos hechos serían una retaliación del GAO ‘ELN’ frente a las acciones ofensivas que adelanta la Policía Nacional contra sus estructuras criminales”, añadió Rincón.

Y sentenció: “He ordenado desplegar todas nuestras capacidades de inteligencia e investigación criminal para identificar, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables”.

Jossimar CalvoCúcutaNorte de Santander

