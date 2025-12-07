SEMANA conoció el estado de salud del gimnasta Jossimar Calvo, tras salir herido por ataque explosivo en Norte de Santander

La violencia sigue azotando al departamento de Norte de Santander. Entre la noche del sábado 6 de diciembre y la madrugada del domingo 7 de diciembre, la zona fue objetivo de atentados terroristas.

Uno de los ataques fue una explosión en las torres de energía en el Anillo Vial Oriental. En medio del caos se encontraban el reconocido gimnasta olímpico Jossimar Calvo y su esposa.

Ambos se desplazaban en su vehículo y la onda explosiva los alcanzó. Así lo reportó Caracol Radio, citando una información de La Liga de Gimnasia de Norte de Santander. Añaden que fueron trasladados a un centro asistencial y están fuera de peligro.

Jossimar Calvo, el gimnasta cucuteño campeón mundial, fue afectado por el @tent@d0 expl0s1v0 de anoche en el anillo vial oriental de la ciudad.



SEMANA conoció cómo está Jossimar Calvo

Esta casa editorial contactó a Jairo Ruiz, entrenador que ha preparado talentos como el propio Jossimar Calvo y Ángel Barajas, para conocer cómo se encuentra el gimnasta luego del atentado.

“Para informarle a toda la ciudadanía, prensa hablada y escrita: del atentado terrorista que sufrió anoche el gimnasta Jossimar Orlando Calvo Moreno, afortunadamente salió ileso. No tiene heridas que sean de peligro, solamente el golpe, el impacto”, comenzó contando Ruíz.

Luego, remarcó: “El carro sí quedó totalmente destruido”.

Jairo Ruiz Casas. | Foto: Colprensa / Luisa González

Restarían horas para que el propio Jossimar haga un pronunciamiento, pero es un parte de tranquilidad conocer que tanto él como su esposa se encuentran fuera de peligro.

¿Quiénes están detrás de los atentados en Norte de Santander?

No solo fue la explosión en las torres de energía, también existió un ataque contra una patrulla en La Concordia y otra ofensiva terrorista contra el CAI Morichal.

El director general de la Policía, William Oswaldo Rincón Zambrano, catalogó los hechos como “ataques criminales y cobardes”, en un pronunciamiento oficial en su cuenta de X. Allí también lamentó la muerte del intendente Franklin Alfonso Guerrero Yánez y el subintendente Jairo Andrés Holguín.

“Las primeras líneas investigativas indican que estos hechos serían una retaliación del GAO ‘ELN’ frente a las acciones ofensivas que adelanta la Policía Nacional contra sus estructuras criminales”, añadió Rincón.

¡𝗔𝗧𝗔𝗤𝗨𝗘 𝗖𝗥𝗜𝗠𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗬 𝗖𝗢𝗕𝗔𝗥𝗗𝗘! Hoy es un día de profundo dolor para Colombia y para nuestra Institución. 𝗖𝗼𝗺𝗼 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹, 𝗿𝗲𝗰𝗵𝗮𝘇𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝗯𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗮 𝘃𝗲𝗵𝗲𝗺𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 los dos atentados terroristas perpetrados uno en… pic.twitter.com/mMgGuhXzRO — Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) December 7, 2025