“Pude realizar mi sueño”: con emotivo mensaje en Instagram, el belga Eden Hazard anuncia su retiro del fútbol profesional

“Debes escucharte a ti mismo y decir ‘detente’ en el momento adecuado. Después de 16 años y más de 700 partidos jugados, he decidido terminar mi carrera como futbolista profesional. Pude realizar mi sueño, he jugado y me he divertido en muchos campos alrededor del mundo”, escribió el mediapunta, que explotó en el Lille y brilló en el Chelsea antes de apagarse en el Real Madrid.