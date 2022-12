Qatar 2022: esta es la carta secreta que tendría Francia contra Argentina en la final del Mundial

El próximo domingo 18 de diciembre se disputará la gran final del Mundial Qatar 2022, en la cual se encontrarán la actual campeona Francia y la selección de Argentina, por lo que la expectativa de planeta futbolero se encuentra enfocada en este partido, en el que los europeos buscarán ser bicampeones del mundo, algo que no logra ninguna selección desde Brasil en 1958 y 1962.

Y aunque la selección francesa tiene un equipo lleno de estrellas, donde se destacan Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, hay un “as bajo la manga” que podría usar el técnico francés Didier Deschamps en la gran final de Qatar 2022, y que inevitablemente podría cambiar los planes defensivos de la selección de Argentina.

Se trata del delantero de Real Madrid Karim Benzema, quien ganó este año el balón de oro que lo acredita como el mejor futbolista de la última temporada y que está inscrito para jugar la Copa del Mundo con la selección de Francia, a pesar de no haber disputado ningún minuto en el Mundial producto de una lesión muscular que lo ha tenido alejado de las canchas.

Y es que a pesar de que el delantero francés no estuvo en la concentración de su selección por su lesión, el seleccionador de su país decidió mantenerlo en la convocatoria, sin importar que pudiera perderse un cupo durante el Mundial. Algo que dejó muchas dudas entre la prensa, que no entendió por qué Benzema ni estaba entrenando con el equipo ni salía de la convocatoria.

Y aunque al Real Madrid, club dueño del pase de Benzema, le interesa fundamentalmente que el jugador se recupere para que pueda volver al equipo español en las mejores condiciones posibles para el remate de la liga española y la Champions League, el equipo blanco autorizó que el francés esté en Doha con su selección el próximo domingo en la gran final de la Copa del Mundo.

Con este contexto, todo dependerá exclusivamente de Deschamps ver el estado de forma en el que se encuentra Benzema y analizar si vale la pena reintegrarlo al equipo justamente en el partido final ante Argentina. Algo que podría generar polémica en el país europeo, pero que, sin duda, sería una pésima noticia para los defensores argentinos.

Definido el árbitro de la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia

Argentina y Francia disputan este domingo 18 de diciembre la gran final del Mundial Qatar 2022 con un estadio de Lusail que se espera a reventar para el partido que, además de definir el título, será el último de Lionel Messi en los mundiales, como él mismo lo confirmó luego de dejar en el camino a Croacia.

Messi tiene en su cuenta cinco goles, los mismos que Kylian Mbappé, razón extra por la que este partido paralizará el planeta entero desde las 10:00 a. m. (hora de Colombia). La única diferencia entre ambos en la tabla de máximos goleadores es que Mbappé ha hecho todas sus anotaciones de jugada en movimiento y Lionel tiene tres goles de penal, que además han abierto la polémica sobre supuestos favorecimientos a la albiceleste.

La última controversia fue por el penal que concedió el italiano Daniele Orsato sobre Julián Álvarez sobre la media hora de juego entre Argentina y Croacia. El delantero del Manchester City tocó el balón antes de chocar con Livaković, portero croata, que salió a achicar el ángulo de definición.

Orsato inmediatamente señaló el punto de penal y se ganó los reclamos de los jugadores, incluido Luka Modrić, que no se la rebajó horas más tarde en la zona mixta. “Estuvimos bien, controlando el partido y luego este córner que no nos da el árbitro y luego penalti, que para mí no era, porque él se tira y se choca con nuestro portero, va a por él, no puedo creer que se haya pitado el penalti”, señaló el capitán.

Bajo esas sombras de duda que se han generado en el ambiente, la Fifa tenía por definir los cuerpos arbitrales premiados con un puesto en la final, siendo el polaco Szymon Marciniak el elegido para impartir justicia, acompañado de dos compatriotas suyos: Pawel Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz como jueces de línea.