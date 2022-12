Te deseo lo mejor para el futuro, salvo el domingo en la final del Mundial: mensaje de Alberto Fernández al presidente de Francia

El próximo domingo, 18 de diciembre, se disputará la gran final del Mundial de Qatar 2022, en la cual se encontrarán la actual campeona Francia y la selección de Argentina, por lo que la expectativa del planeta futbolero se encuentra enfocada en este partido. Incluso, los jefes de Estado de los países implicados tienen muy presente la importancia de la final de la Copa del Mundo.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, le deseó a su homólogo francés Emmanuel Macron todo lo mejor para el futuro, excepto el domingo, cuando la selecciones de sus países disputarán la final del Mundial, ambas en busca del tercer título.

“Querido amigo @EmmanuelMAcron, te guardo un enorme afecto y te deseo lo mejor para el futuro. Salvo para el domingo. Argentina es mi maravilloso país, ¡y es Latinoamérica! ¡Vamos la celeste y blanca!”, escribió Fernández en Twitter este jueves, en respuesta a un mensaje de Macron.

El presidente francés, que el miércoles estuvo en el estadio cuando los bleus ganaron 2-0 a Marruecos y clasificaron para la final frente a Argentina, le había escrito a Fernández al responder un tuit del mandatario electo brasileño Luiz Inacio Lula da Silva que les deseó suerte a ambos.

En un mensaje escrito en portugués, Macron agradeció a Lula y además dijo: “Querido @alferdez, uno de nosotros dos tendrá más suerte. El domingo sabremos cuál de los dos. ¡Con toda mi amistad... Adelante les bleus!”.

Aunque se da por descontado que Macron estará el domingo en Qatar, Fernández no ha anunciado un viaje que más bien los argentinos podrían interpretar como “mufa”, la palabra que usan para referirse a la mala suerte que se provoca.

“Fútbol y política no se mezclan. No nos interesa mezclar, tiene que disfrutarlo la ciudadanía. El presidente tiene buena relación con Macron y han intercambiado chats previamente, pero no hay ninguna decisión tomada” sobre un viaje para la final, dijo este jueves la portavoz argentina Gabriela Cerruti.

Al igual que Francia, Argentina ha ganado dos veces la Copa del Mundo: en 1978 y en 1986. Por lo que la selección que logre imponerse el próximo domingo pondrá la tercera estrella a su escudo. Los argentinos van con la ilusión de que Messi, en su último partido en mundiales, termine levantando la Copa. Mientras que los franceses sueñan con lograr el bicampeonato, algo que no sucede desde que lo logró la selección de Brasil en 1962.

Definido el árbitro de la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia

Messi tiene en su cuenta cinco goles, los mismos que Kylian Mbappé, razón extra por la que este partido paralizará el planeta entero desde las 10:00 a. m. (hora de Colombia). La única diferencia entre ambos en la tabla de máximos goleadores es que Mbappé ha hecho todas sus anotaciones de jugada en movimiento y Lionel tiene tres goles de penal, que además han abierto la polémica sobre supuestos favorecimientos a la albiceleste.

La última controversia fue por el penal que concedió el italiano Daniele Orsato sobre Julián Álvarez sobre la media hora de juego entre Argentina y Croacia. El delantero del Manchester City tocó el balón antes de chocar con Livaković, portero croata, que salió a achicar el ángulo de definición.

Orsato inmediatamente señaló el punto de penal y se ganó los reclamos de los jugadores, incluido Luka Modrić, que no se la rebajó horas más tarde en la zona mixta. “Estuvimos bien, controlando el partido y luego este córner que no nos da el árbitro y luego penalti, que para mí no era, porque él se tira y se choca con nuestro portero, va a por él, no puedo creer que se haya pitado el penalti”, señaló el capitán.

Bajo esas sombras de duda que se han generado en el ambiente, la Fifa tenía por definir los cuerpos arbitrales premiados con un puesto en la final, siendo el polaco Szymon Marciniak el elegido para impartir justicia, acompañado de dos compatriotas suyos: Pawel Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz como jueces de línea.

*Con información de la AFP.