Qatar 2022 | “No lo necesitamos”: hinchas brasileños sobre la lesión de Neymar

- Foto: REUTERS/Amanda Perobelli TPX IMAGES OF THE DAY

- Foto: REUTERS/Amanda Perobelli TPX IMAGES OF THE DAY

Tras el juego de Brasil contra Serbia este 24 de noviembre, en el cual la canarinha logró llevarse la victoria con los dos goles de Richarlison, también se sufrió una importante pérdida cuando Neymar sufrió una lesión y tuvo que salir de la grama. Por ahora, se ha anunciado que no podrá volver en los dos juegos restantes de la fase de grupos.

La noticia ha desconcertado a cientos de fanáticos que aún cuentan con la destreza de Neymar para que la selección brasileña llegue a adueñarse de la Copa del Mundo, puesto que es uno de los equipos favoritos para este fin. Sin embargo, algunos otros han revelado que “no lo necesitan” y que la canarinha puede ganar el Mundial sin él.

Estas afirmaciones se dieron en medio de un video que se ha viralizado en las redes sociales, donde un joven hincha de la selección brasileña indica que no le preocupa la lesión de Neymar, a pesar de que este es una de las figuras representativas de la verdeamarela.

“No, no nos preocupa, tenemos un buen equipo”, “es una broma, no”, “espero que se recupere pronto y que no esté tan lesionado”, “ojalá no sea nada grave”, “no pasa nada”, “tenemos un equipo fuerte en el banquillo, es un equipo tan fuerte como la principal”, “tenemos muchos atacantes que están en mejor nivel”, " no pasa nada, tranquilos, vamos a ser campeones”, “tranquilo, no necesitamos a Neymar”, son algunos de los comentarios que hicieron los hinchas de Brasil a un periodista que les mostró la imagen del deportista con su tobillo lesionado.

Sin embargo, tras la reacción de los hinchas de la verdeamarela, en los comentarios del video los usuarios recordaron que justamente para el Mundial de 2014 en Brasil le metieron 7 goles a la selección nacional tras la salida de Neymar.

“Recuerden que sin Neymar les metieron 7 en su Mundial”, “Creo que los brasileños se olvidaron lo que paso sin Neymar en 2014”, “yo apoyando a Brasil más por Neymar, y estos hinchas sobrados, menospreciando a Neymar por la plantilla que tienen, nadie es invencible y podrían caer”, “A diferencia de 2014, esta vez sí tienen equipo”, son algunos de los comentarios.

Neymar habla por primera vez tras su lesión

Después de las declaraciones del médico de la escuadra brasileña, el mismo Neymar Jr. no tardó mucho en pronunciarse y afirmó que hará hasta lo imposible para recuperarse pronto y ayudar a su selección en cada partido de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“El orgullo y el amor que siento por llevar la camiseta es inexplicable. Si Dios me diera la oportunidad de elegir un país para nacer, sería Brasil. Nada en mi vida fue dado o fácil, siempre tuve que perseguir mis sueños y mis metas. Nunca desear el mal a nadie, sino ayudar a los necesitados.

“Hoy se ha convertido en uno de los momentos más difíciles de mi carrera… Y otra vez en un Mundial. Tengo una lesión sí, es molesta, me va a doler, pero seguro que tendré chance de volver porque yo haré todo lo posible para ayudar a mi país, a mis compañeros y a mí mismo. ¿Esperar mucho tiempo para que el enemigo me derribe así? ¡Nunca! Soy el hijo del Dios de lo imposible y mi fe es infinita”, manifestó Neymar a través de sus redes sociales.

Brasil es una de las candidatas a quedarse con el título Mundial, cosa que no logran desde el certamen de Corea-Japón 2022. Sin Neymar las posibilidades se reducen de forma considerable, por lo cual el actual jugador del París Saint-Germain espera recuperarse en tiempo récord e impulsar a su selección para coronarse campeón.