Qué canal pasa Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps con Lionel Messi en la final de la MLS

Dos años de magia, estadios llenos y una infinidad de goles culminarán el sábado para Lionel Messi en su deseada primera final de la MLS, en la que el Inter Miami se juega mucho más que un título.

El partido está programado para las 2:30 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido en exclusiva a través de Apple TV.

Para verlo se necesita una suscripción al MLS League Pass que tiene un costo de 24.900 pesos mensuales o 49.900 por toda la temporada.

El delantero del Inter Miami Lionel Messi arriba para la final de la Conferencia Este de la MLS ante el New York FC el sábado 29 de noviembre del 2025. (AP Foto/Rebecca Blackwell) | Foto: AP

Las ambiciones de la joven franquicia, nunca ocultadas por David Beckham y el resto de su dirigencia, pasan en buena medida por un triunfo el sábado ante el Vancouver Whitecaps, en una final que jugarán además frente a su público del Chase Stadium

Una victoria cumpliría la promesa de conquistar el fútbol norteamericano que Miami lanzó en 2023 al seducir al futbolista más popular del planeta.

También sería una despedida dorada para Sergio Busquets y Jordi Alba, compañeros de Messi en una aventura americana con más sinsabores que alegrías en la pugna por los títulos.

Sin las figuras españolas, que pasarán al retiro tras la final, el Inter abrirá una nueva era en 2026 con un nuevo estadio, el Miami Freedom Park, que pretende inaugurar con su capitán argentino portando el trofeo de campeón.

Esta visión ganadora, sin embargo, puede quedar muy dañada en caso de que quien celebre el sábado sean el Whitecaps y su nuevo líder, el alemán Thomas Müller, todo un especialista en amargarle grandes noches a Messi.

MIA 🆚 VAN coming 🔜 pic.twitter.com/aCVOEsthpK — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 4, 2025

En ese escenario el Inter cerraría un segundo año consecutivo sin ampliar su vitrina, que sólo luce un trofeo de la Leagues Cup de 2023, y difícilmente compensaría su inversión de 50 millones de dólares en salarios, la mayor nómina de la liga con diferencia y unos 30 millones superior a la del modesto Vancouver.

El reencuentro entre Messi y Müller añade aún más intriga a la final más mediática que se recuerda en la MLS, a sólo seis meses de que la Copa del Mundo desembarque en Norteamérica.

La presencia colombiana correrá por cuenta del lateral derecho Édier Ocampo, que apunta a ser titular en la defensa de Vancouver.

Alineaciones probables

Inter Miami: Rocco Ríos; Jordi Alba, Noah Allen, Sergio Busquets, Maximiliano Falcón, Marcelo Weigandt; Mateo Silvetti, Rodrigo de Paul, Baltasar Rodríguez; Tadeo Allende y Lionel Messi.

Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka; Tate Johnson, Ralph Priso, Mathías Laborda, Édier Ocampo; Sebastian Berhalter, Andrés Cubas; Ali Ahmed, Thomas Müller, Emmanuel Sabbi y Brian White.

Horarios para ver la final de la MLS en latinoamérica

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 3:30 p. m.

Ecuador y Perú: 2:30 p. m.

México: 1:30 p. m.