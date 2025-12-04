Del Torneo BetPlay a jugar con Messi: revelan interés de Inter Miami por joya de la B en Colombia

Parece que el Torneo BetPlay 2025, que ya llegó a su fin, dejó varias joyas que son seguidas desde el extranjero. Una de ellas es Kevin Cataño, portero de 22 años y figura del Real Cundinamarca en la última temporada.

Este jueves, 4 de diciembre de 2025, el periodista Mariano Olsen dio detalles del interés que tiene Inter Miami, equipo donde juega Lionel Messi, por contar con los servicios de Cataño. Ya habrían acercamientos entre las partes.

“Kevin Cataño, cerca de Messi”

Olsen escribió en su cuenta de X: “Cataño, cerca de Messi. El Inter Miami es el equipo que está muy cerca de comprar la ficha de Kevin Cataño (22) de Real Cundinamarca. Inicialmente, el arquero de gran labor en Real Cundinamarca jugará en la MLS Next Pro. Acuerdo cercano”.

Según la información del periodista referenciado, Cataño no llegaría directamente al equipo principal de Inter Miami, sino que haría sus primeros acercamientos al fútbol de Estados Unidos por medio de la MLS Next Pro.

CATAÑO, CERCA DE MESSI

El @InterMiamiCF es el equipo que está muy cerca de comprar la ficha de KEVIN CATAÑO (22) de @RealCundi

Inicialmente el arquero de gran labor en @RealCundi, jugará en la MLS Next Pro.

Acuerdo cercano. pic.twitter.com/zxcEbDJC9h — Mariano Olsen (@olsendeportes) December 4, 2025

¿Qué es la MLS Next Pro?

“Es parte del camino de desarrollo deportivo para los jugadores que egresan de MLS NEXT y que buscan llegar a los primeros equipos de MLS”, explica en su web oficial la MLS.

En ese sentido, Cataño quedaría a un paso del equipo profesional. Aprovecharía allí sus últimos escalones de preparación y luego podría dar el salto para jugar con el astro argentino Lionel Messi.

Cataño, de perder la final con Real Cundinamarca a ser sondeado por Inter Miami

Las cosas del fútbol: una montaña de emociones debe estar viviendo Kevin Cataño en las últimas horas. El pasado 2 de diciembre, él y sus compañeros de Real Cundinamarca perdieron la final del Torneo BetPlay 2025-ll por penales.

El motilón ascendió en su estadio, para la Liga BetPlay 2026, mientras Real Cundinamarca perdió pero dejó la sensación de querer pelear el año que viene con miras a un posible ascenso en 2027.

Ese día los flashes enfocaron a Kevin Cataño, quien con sus buenas actuaciones ayudó para que Real Cundinamarca llevara la serie a los tiros desde el punto penal.

Restan días claves en la operación, siendo una que puede resonar bastante en Colombia. La MLS agarra fuerza y varios jugadores cafeteros han venido sonando para llegar a Estados Unidos; hasta el propio James Rodríguez.