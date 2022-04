¿Qué son los Juegos Sordolímpicos? Colombia tiene 23 representantes en el certamen de 2022

Por quinta vez, Colombia estará en unos Juegos Sordolímpicos. Belgrado 1969, Los Ángeles 1895, Taipéi 2009, Samsun 2017 y esta edición de 2022 que se llevará a cabo en Caixa do Sul, Brasil.

Antes de viajar, Daniela Maturana, viceministra del Deporte, entregó el pabellón nacional a la abanderada de la delegación nacional, la atleta Buendi Nayerli Recuero.

Colombia participará en tres deportes: ciclismo, atletismo y natación, en los que el Ministerio del Deporte invirtió recursos por más de 730 millones de pesos para la preparación, clasificación y participación de los deportistas en estos juegos.

Estas justas son las más antiguas de la historia después de los Juegos Olímpicos y se disputan desde 1924 cuando se realizaron en París. Actualmente son 109 los países que participan y, como dato curioso, los deportistas que no escuchan no participan en las justas paralímpicas porque no son denominadas personas con discapacidad.

“Estos deportistas son ejemplo de cómo el deporte puede transformar vidas, territorios, sueños. Sabemos que van a dar lo mejor y dejarán en alto el nombre de Colombia”, expresó la viceministra.

La preparación para estas justas, en las que la delegación cafetera buscará sus primeras medallas de oro de la historia, se realizó en Ibagué.

Los entrenamientos se intensificaron durante la Semana Mayor en el estadio de atletismo del Parque Deportivo. En la capital musical de Colombia estuvieron durante 15 días y luego llegaron al Centro de Alto Rendimiento en Bogotá, para posteriormente viajar a Brasil.

Antes de viajar, los deportistas tuvieron inconvenientes con la aerolínea Latam, que al parecer no priorizó a las personas con esta dificultad.

“Estamos en el aeropuerto de Bogotá y Latam no quiere ayudar a los sordos para los juegos de Brasil”, dijo uno de los deportistas de natación por medio de un video en Twitter.

El retraso en el itinerario de entrada afecta a la delegación para cumplir con sus planes deportivos a dos días de la competencia.

Los deportistas colombianos son de departamentos como Antioquia, Valle, Bogotá, Cundinamarca, Bolívar y Boyacá.

En las Sordolimpiadas todos los avisos son visuales. Por ejemplo, se les avisa con destellos el inicio de una competencia y los árbitros ondean banderas en deportes como atletismo, bádminton, bolos, ciclismo de ruta, judo, karate, nado, baloncesto, voleibol de playa, fútbol playa, fútbol y muchos más.

Entre las reglas a cumplir, se prohíben los audífonos, implantes cocleares y similares. Como las justas olímpicas, se desarrollan cada cuatro años en dos eventos, los de verano e invierno.

Daniela Colmenares, atleta bogotana habló con Tolimaonline.com y expresó la alegría de representar a Colombia.

“Durante toda mi vida he tenido una trayectoria deportiva amplia. He practicado deportes como el rugby, el crossfit, entre otros. Me preparé de gran manera para el certamen”, recalcó.